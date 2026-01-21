Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze Barış Kurulu Teklifini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de güvenliği sağlamak ve yeniden imar sürecini yönetecek Barış Kurulu’nda kurucu üye olma teklifine yanıt verdi. Erdoğan, Türkiye’yi temsil edecek kişi olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bu kurula katılacağını belirtti.

BAHÇELİ’DEN DESTEK AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 20 Ocak tarihinde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, barış için Türkiye’nin liderliğini vurguladı. Bahçeli, “Barışın başı Türkiye’dir ve onun başı Cumhurbaşkanıdır” diyerek, Erdoğan’ın kurulun başkanı olması gerektiğini savundu. Bahçeli, “Dünyada kim varsa, özellikle Amerika’ya sesleniyorum; Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır” ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN DAVETİ VE GAZZE KURULU

Trump’ın teklifinin detaylarını kamuoyuna aktaran İletişim Başkanı Duran, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından bildirilen ‘Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan’ı destekleme kararı almıştır” dedi. Duran, 16 Ocak 2026 tarihli mektupta Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Barış Kurulu’na kurucu üye olarak davet ettiğini söyledi.

