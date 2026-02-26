Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençler Türkiye’nin Geleceği Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu’nda KYK öğrencileri, sporcular ve gençlerle bir araya geldiği iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “İHA ve SİHA’lardan uzay çalışmalarına, yapay zekadan teknolojik girişimlere ülkemizin genç mühendislerinin, genç girişimcilerinin alın teri var. Gençler hem geleceğin tohumu hem de yarınlarımızın teminatıdır. Siz bu milletin istikbalisiniz. Bu ülkeyi yarın sizler yöneteceksiniz. Yeni, büyük ve güçlü Türkiye sizlerin omuzlarında yükselecek. Her biriniz farklı alanlarda önemli sorumluluklar üstlenecek ve önemli görevlere geleceksiniz. Bizden devralacağınız bayrağı inşallah daha yukarılara taşıyacaksınız.” ifadelerini kullandı.

GENÇLERİ SELAMLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençler ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. “Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor, müstesna Ramazan akşamında bu bereketli iftar sofrasında sizlerle birlikte olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Milletin evine ve özellikle siz gençlerin evine hoş geldiniz, davetime icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi. Erdoğan, Ramazan-ı şerifin hayırlara vesile olmasını diledi ve “Ecdadımızın bir şefkat ve adalet medeniyeti inşa ettiği bu topraklarda Ramazan bu yıl bir başka yaşanıyor” diyerek, insanların arasındaki bağın güçlendiğini vurguladı.

GENÇLERİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Erdoğan, gençlerin siyasi mücadeledeki önemine de değindi. “Sizlerin nezdinde gençlerimizi tebrik ediyorum. Yarın asrı bulan siyasi hayatımda daima gençlerle yol yürüdüm. Gençlerle dava ve mücadele arkadaşlığı yaptım. Bir siyasetçi olarak bundan onur duydum” dedi. Erdoğan, gençlerin coşkusunun kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ve son yıllarda birçok başarıya ulaştıklarını söyledi. Ayrıca, “Ekonomide, sporda, eğitimde Türkiye’ye tarihinin en büyük atılımını sizlerle gerçekleştirdik” diyerek gençlerin katkısına dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN GÜÇLENMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Karşımda şu güzel topluluğa baktığımda geride şan, şeref ve eserle hizmet olan müstesna bir mirası, önümüzde ise ülkemizin parlak yarınlarını ve Türkiye Yüzyılını görüyorum” diyerek, ülkenin son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlara vurgu yaptı. “Türkiye son yıllarda pek çok ülkenin takip ettiği atılım gerçekleştiriyor. Pek çok alanda ülkemizde tarihi, bir dönüşüm yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

GENÇLERİ DESTEKLEME VAADI

Erdoğan, genç mühendisleri ve girişimcileri sahiplenerek, onların savunma sanayindeki katkılarından bahsetti. “İHA ve SİHA’lardan uzay çalışmalarına, yapay zekadan teknolojik girişimlere ülkemizin genç mühendislerinin, genç girişimcilerinin alın teri var” dedi. Ayrıca, gençlik merkezlerinin sayısının önemli ölçüde artırıldığına dikkat çekerek, “Gençlik Merkezlerimizi ülke geneline yaygınlaştırdık” diye ekledi.

GELECEK GENÇLERİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gençler hem geleceğin tohumu hem de yarınlarımızın teminatıdır. Siz bu milletin istikbalisiniz” diye belirtti. Gençlerden, kendi değerlerine sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan, “Ne size ne de bu ülkenin 86 milyon vatandaşını artık kendini milletten üstün gören hiç kimse üvey evlat, parya muamelesi yapamaz” dedi.

Erdoğan, bu özel günde iftar sofralarını paylaştıkları için gençlere teşekkür ederken, tüm katılımcıların bayramını da şimdiden tebrik etti.