Kocaeli’de Piknik Tüpü Gaz Sızıntısı Bebeğin Ölümüne Neden Oldu

kocaeli-de-piknik-tupu-gaz-sizintisi-bebegin-olumune-neden-oldu

Kocaeli’de çok trajik bir olay yaşandı.

GAZ SIZMASI BEBEĞİN HAYATINA MAL OLDU

Bir ailenin mutfaktaki piknik tüpünden sızan gazdan 1 yaşındaki Salih B’nin etkilendiği öğrenildi. Anne Hazal B, durumu fark eder etmez 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

BEBEK HASTANEDE KAYBEDİLDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, bebek Salih B’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrasında bebeğin cenazesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

