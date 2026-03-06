Cumhurbaşkanı Erdoğan İftar Programında Çocuklarla Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde düzenlenen özel bir programda çocuklarla bir araya gelip onlarla sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Programda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yer aldı. Çocuklar, iftar sofrasında buluşmanın sevinçini yaşarken, iftarın ardından bir çocuk yemek duası ederek duygusal bir an yaşattı. Yaşları 7 ile 12 arasında değişen 23 çocuk, etkinlik kapsamında kendilerine özel hazırlanan Hacivat-Karagöz oyununu izleme imkanı buldu. Çocuklara patlamış mısır, pamuk şeker ve çikolata ikram edildi.

ÇOCUKLARDAN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Etkinlikte çocuklar, geçen hafta 72 yaşına basan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutlayarak ona sürpriz yaptı. Bir kız çocuğu, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve oradaki dramı anlatan bir şiir okuyarak dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şiiri seslendiren çocuğu tebrik ederek, “Sen ne güzelsin, şiirin ne güzel” ifadelerini kullandı. “Kabe’de Hacılar” isimli ilahiyi seslendiren çocuklara ise Erdoğan, “Maşallah” diyerek güzel bulduğunu belirtti.

TEŞEKKÜR MEKTUBU VE SIFIR ATIK SOHBETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların Togg ile ilgili sorularını cevaplandırırken, Emine Erdoğan da çocukların merak ettiği konularda yanıtlar verdi. Bir çocuğun “Sıfır Atık” konusundaki sorusunu yanıtlayan Emine Erdoğan, “Dünyadaki kaynakları hepimize yetecek şekilde kullanalım. Çöplerimizi, dökülen yaprakları kompost yaparak gübre elde ediyoruz. Bu sayede kimyasal gübreden uzaklaşıyoruz” dedi. Ayrıca, yapılan çalışmalarda balıklarda bile plastiğe rastlandığını dile getirerek, “Plastiklerden korunacağız. Bu sayede daha da doğal yaşayacağız” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARDAN EMEKLİYE HEDİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde Türkiye’de hayata geçirilen yerli otomobil Togg, savunma sanayisinde geliştirilmiş olan Bayraktar Kızılelma ile birlikte, Emine Erdoğan tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi hakkında çocuklar, Emine Erdoğan’a bir tablo hediye etti. Çocuklar, “İlimde ve bilimde ortaya konulan bu başarılara, devletimizin yetiştirdiği çocuklar olarak bizlerin de katkı sağlayacağını, bu uğurda azimle çalıştığımızı ifade etmek istiyoruz” görüşlerini paylaştı. Program sonunda çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a, “Tayyip amca, Emine teyze, sizinle iftar açmak çok güzel. Sayenizde sıcacık yuvalarda kalıyoruz, sevgiyle büyüyoruz” ifadelerinin olduğu mektuplarını sundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinliğin sonunda çocuklara kıyafet ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediye paketleri verdi.

EMİNE ERDOĞAN’DAN DUYGULU PAYLAŞIM

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu akşam İstanbul’da iftarımızın en güzel misafirleri devlet himayesindeki çocuklarımızdı. Gülüşleriyle içimizi ısıtan, sohbetleriyle gönlümüze dokunan evlatlarımızla aynı sofrayı paylaşmak bizim için büyük bir mutluluktu. Her birinin bahtının açık olmasını diliyor, koruyucu ailelerin şefkatiyle buluşarak sevgi dolu yuvalarda hayata hazırlanmalarını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.