Cumhurbaşkanı Erdoğan İftar Programında Güvenlik Güçlerine Seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik güçleri ve ailelerine iftar yemeği düzenledi. Erdoğan, bu etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bugün Türkiye dünyada ve bölgesinde gıptayla izlenen bir huzur adasına dönüşmüşse aslan payı sizlerindir” sözlerine yer verdi. “Terör riski ortadan kalktıkça milletimiz kazanıyor” diyen Erdoğan, “Anaların ağlamadığı, ocaklara ateşlerin düşmediği bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.” şeklinde belirtti.

DEĞERLERİMİZİ UNUTMAYALIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında vurguladığı önemli noktalar şöyle sıralandı: “Mukaddes bildiğimiz bütün değerler adına, insanımızın huzuru, birliği, dirliği için şehit düşen kahramanları rahmetle yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Bugün Türkiye, dünyada ve bölgesinde gıptayla izlenen bir huzur ve istikrar adasına dönüşmüşse aslan payı sizlerindir.” Erdoğan, emniyet güçlerinin tarihte önemli sınavlardan başarıyla geçtiğini ve devletine yönelik her saldırıyı bertaraf ettiğini ekledi.

TERÖRLE MÜCADELEDE BAŞARILAR

Erdoğan, “Terör örgütleriyle mücadele destanlar yazan sizlersiniz, zehir tüccarlarına, çetelere, kendilerini kanundan üstün görenlere göz açtırmayan sizlersiniz.” diyerek güvenlik güçlerinin terörle mücadeledeki kurtarıcı rolünü önemli bir şekilde vurguladı. “Özgürlüklerimize, demokrasimize kim saldırırsa tepelerine binmeye devam edeceğiz” diyen Erdoğan, Türkiye’nin güçlenmeye devam ettiğinin altını çizdi.

BÖLGESEL GÜVENLİK ANLAYIŞI

Cumhurbaşkanı, “Türkiye bugün yakın tarihinde hiç olmadığı kadar muktedirdir, inisiyatif ve irade sahibidir. Bölgesinin kutup başı olarak yerini pekiştiren bir Türkiye’yi inşa ediyoruz.” şeklinde konuştu. Türkiye’nin batısının güvenliğinin doğusunu da etkilediğini belirten Erdoğan, “Ülkemizin her karışında huzur ve emniyet hakim. Yıllarca terör tehdidi sebebiyle gidilemeyen yerlerde turistler geziyor. Yatırım, istihdam artıyor.” ifadelerini kullandı.

HUZURLU BİR GELECEK İÇİN ÇALIŞMA

Erdoğan, “Terör riski ortadan kalktıkça milletimiz kazanıyor” diyerek, “Anaların ağlamadığı, ocaklara ateşlerin düşmediği bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Süreci ilmek ilmek dokuyoruz.” şeklinde sözlerini noktaladı.

