Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mesud Pezeşkiyan Arasında Kritik Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Telefon Diplomasisi Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hatay ve Gaziantep’te imha edilen füzelerle ilgili uyarıları sonrası telefon diplomasisi devreye girdi. Hatırlanacağı üzere Erdoğan, “Dostluğumuzu zora sokmayın” ifadesini kullanarak dikkat çekmişti. Bugün ise Erdoğan ile Mesud Pezeşkiyan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

PEZEŞKİYAN’DAN İSRAİL SUÇLAMASI

Pezeşkiyan, telefon görüşmesinde Israil ve ABD’nin İran ile komşu ülkeler arasında gerilim yaratmaya çalıştığını iddia etti. Ayrıca, bu ülkelerin medya organlarının İran’ın Türkiye’ye füze saldırısı gerçekleştirdiğine dair asılsız iddialar ortaya attığını söyledi. İki ülke arasında İran’a yönelik füze saldırısı iddialarını araştırmak üzere ortak bir inceleme ekibinin oluşturulması önerisi iletildi.

GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMALARA DEĞİNİLDİ

İletişim Başkanlığı, görüşme talebinin İran tarafından geldiğini belirtti. Yapılan açıklamada, bölgedeki gerilimler, diplomasi çağrısı ve Türkiye’nin hava sahası ihlalleri üzerine tartışmalar yapıldığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerilimi azaltmak için diplomasi yollarının yeniden aktif hale getirilmesi gerektiğinin altını çizerken, Türkiye’nin bu konuda aktif rol üstlenmeye hazır olduğunu bildirdi. Erdoğan, “Kardeş ülkelerin hedef alınması kimsenin faydasına değildir, bu tür eylemler sonlandırılmalıdır.” şeklinde bir mesaj iletti.

HAVA SAHASI İHLALLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Erdoğan, Türkiye’nin ihtiyacı olmadığı çatışmalardan olumsuz etkilediğini vurgularken, hava sahası ihlallerine ilişkin de bir kez daha net bir uyarı yaptı. Hava sahasının ihlalinin asla kabul edilemeyeceğini belirten Erdoğan, gerekli önlemlerin alınmaya devam edeceğini açıkladı. Ayrıca, İran’ın Menab kentindeki bir okula yönelik saldırıda hayatını kaybeden çocuklar için derin üzüntü duyduğunu ifade eden Erdoğan, İran’a yönelik başsağlığı dileklerini de iletti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN YENİ UYARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye yönlenen ve havada imha edilen füzelerle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye’nin dostluğunu zora sokacak son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediyor.” dedi. Bu tür eylemlerle geçmiş tecrübelerden ders alınması gerektiğini vurguladı.