Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mesud Pezeşkiyan Görüşmesi Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası diplomasi faaliyetlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin gündem maddeleri arasında ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve İran’daki olaylar yer aldı.

İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan gelen açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.” ifadelerine yer verildi. Liderler, Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler ve bölgesel meseleleri tartıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sırasında İran’daki olayları yakından izlediğini, Türkiye’nin İran’ın huzur ve istikrarına büyük önem verdiğini ve dış müdahale senaryolarına her zaman olumsuz baktığını vurguladı. Ayrıca, sorunların çözülmesi ve bölgede gerilimin artışının önlenmesinin Türkiye’nin menfaatine olduğunu belirtti.

İRAN’DAKİ GÖSTERİLER

İran’da 28 Aralık 2025’ta yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik zorlukların artmasının ardından Tahran Büyük Çarşı’sında esnafın önderliğinde başlayan gösteriler, kısa sürede ülke genelinde yayıldı. Başkent Tahran’da 8 Ocak’ta tırmanan protestolar sırasında şiddet olayları yaşanmış ve bu durumda ülke yönetimi internet erişimini kesmişti. İran Şehit ve Gaziler Vakfı’nın Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan bir açıklamaya göre, gösteriler esnasında meydana gelen olaylar sonucu, güvenlik güçleri ve siviller dahil olmak üzere toplam 3 bin 117 kişi yaşamını yitirdi. Bunlardan 2 bin 427’sinin “silahlı terör grupları” tarafından öldürülen güvenlik güçleri ve sivil vatandaşlar olduğu ifade edildi; 690 kişiyle ilgili ise bilgi verilmedi.

5 BİNE YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran’daki gösteriler azalmış olsa da, ABD’nin Virginia eyaletindeki HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını iddia ederek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’nın (HRANA) verilerine göre, ülkenin birçok bölgesindeki olaylar sonucunda toplamda 26 bin 541 kişi gözaltına alındı. Gösteriler sırasında çıkan olaylar neticesinde 201 güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 4 bin 902 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. HRANA, önceden verdiği bilgide ölü sayısının 4 bin 519’a ulaştığını duyurdu.