Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran Diplomasi Adımları: İtalya Başbakanı Meloni ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran diplomasisi çerçevesinde temaslarına devam ediyor. Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, görüşmede Türkiye-İtalya ikili ilişkileri ile bölgemizdeki çatışma durumunun seyri başta olmak üzere, çeşitli bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı. Erdoğan, Türkiye-İtalya iş birliğini özellikle ticaret alanında daha ileri seviyelere taşımak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

TARAFLARA GEREKLİ TELKİNLER YAPILDI

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin İran’daki gelişmeleri ve bu durumun bölgeye etkilerini yakından izlediğini ifade ederek, istikrarsızlığı artırıcı adımlardan kaçınılması için taraflara gerekli telkinlerin yapıldığını aktardı. Erdoğan, Türkiye olarak diplomasi zeminini güçlendirme amaçlı çalışmalara önem verdiklerini, bunun için uluslararası toplumun iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda, devam eden çatışmaların küresel güvenliği tehdit eden riskler taşıdığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede ve dünya genelinde yaşanacak çatışmaların, NATO müttefiklerinin savunma sanayii alanındaki iş birliğine olan ihtiyacı bir kez daha gün yüzüne çıkardığını belirtti.

ERDOĞAN’IN TELEFON DİPLOMASİSİ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’daki durum hakkında dün de telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti. Bu bağlamda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmeleri yapmıştı.