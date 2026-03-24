Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine Toplantısı Sonrası Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında “Önümüze çıkan çeşitli engellere rağmen 17 aydır büyük bir sağduyu ile yürüttüğümüz süreci inşallah menziline ulaştıracağız. Türkiye’yi girdiği bu hayırlı yoldan döndürmeye ne provokatörlerin ne de onların ipini ellerinde tutan ağababalarının gücü yetmeyecektir” dedi. Erdoğan, “Terörsüz bölge idealimiz Türkler, Kürtler, Araplar ve Farslar arasına nifak duvarları örmek isteyenlerin planlarına set çekmektedir” ifadesini de kullandı. Şiddet ve nefrete karşı kendilerinin sevgi ve barış dilini yüceltmeye devam edeceğini belirtti.

NEVRUZ OLAYLARINA DEĞİNİLDİ

Nevruz etkinlikleri çerçevesinde yaşanan olumsuz durumlara da değinen Erdoğan, “Diyarbakır ve İstanbul’da olduğu gibi nevruzu bahane ederek milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklarla ilgili de gerekeni yapıyoruz” sözlerini sarf etti. Önceki yıllarda nevruzun ruhuna uymayan olayların yaşandığını, ancak son iki yıldır bu olayların ciddi oranda azaldığını vurguladı. “Terörsüz Türkiye’yi baltalamak isteyen girişimler gereken cevabı alacaktır” ifadesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı, “Tıpkı bir asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeninin mücadele sahası olarak bir kere daha bölgemiz belirlenmiştir” dedi. Türkiye’nin bu yeni çatışma ve savaş ortamına iyi hazırlandığını aktaran Erdoğan, “Tarihimizin hiçbir döneminde hiç kimsenin oyununa gelmedik. Bugün de bizi çekmek istedikleri tuzaklara düşmüyoruz. Ülkemizi bu ateş çemberinin dışında tutmakta kararlıyız” diye konuştu. Ayrıca Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendirecek adımlar attıklarını ve yer altı kaynaklarını devreye alacak projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

SAVAŞLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

Son olarak, savaşların etkilerine dikkat çeken Erdoğan, “Savaş İsrail’in savaşı ama bedelini tüm dünya ödüyor. Savaşın ceremesini 8 milyar insan çekiyor” dedi. Netanyahu’ya yönelik eleştirilerini sürdüren Erdoğan, “Netanyahu’nun katliam şebekesi artık durdurulmalıdır” şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.