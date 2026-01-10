Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rozet Töreninde Yeni Transferler

Ankara’daki önemli konuşmanın etkileri devam ediyor. Hasan Ufuk Çakır, Cumhuriyet Halk Partisi’nden kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi’ne sevk edilmesinin ardından istifa kararı aldı. Sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi’ne katılma kararı alan Çakır’a, grup toplantısında rozet takıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ROZETLERİ TAKTI

Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Toplantısı’nda dikkat çeken açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisine yeni katılan üç milletvekiline rozetlerini taktı. CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, DEVA Partisi’nden ayrılan Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, AK Parti ailesine katıldı.

TEŞEKKÜR ETTİ: “İKİ BAŞKOMUTAN VAR…”

CHP’den ayrılma kararı alan Hasan Ufuk Çakır, rozet töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteklerinden ötürü teşekkür etti. Çakır, “Sayın Cumhurbaşkanım kıymetli dava arkadaşlarım iftiraya uğramış, haksızlığa maruz kalmış ama başını önüne eğmemiş bir insanım. Bu millet yalanı değil hakikatin yanındadır. Hesapla değil inançla geçmişe sığınarak değil millete yaslanarak Türkiye Yüzyılı’na yürüyüşte devlet için dik durmaya geldim. Bu millet hakikatin yanındadır. Allah utandırmasın. İki başkomutan var; biri Gazi Mustafa Kemal Paşa, diğeri Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Selam duruyorum.” ifadelerini kullandı.

ASKER SELAMI VERDİ

Bu ifadelerin ardından Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a asker selamı vererek destek belirtti.

BÜLENT ARINÇ: “İNSAN ONURU VE ŞAHSİYETİ HER TÜRLÜ MADDİ VE MANEVİ ÇIKARDAN ÜSTÜNDÜR”

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, yaşanan gelişmeler üzerine sosyal medya hesabında Çakır ve transferler hakkında bir paylaşımda bulundu. Arınç, paylaşımında “Bir milletvekilinin son grup toplantımızda partimize katılışı akabinde yaptığı konuşma ve tavırlarını son derece yadırgadım; kendi adıma da mahcup oldum. Eskiler bu gibi durumlar için tabasbus kelimesini kullanırlar. Cemil Meriç’in bu konuda çok güzel bir sözü vardır. ‘Hiçbir lütuf, zilletli bir tabasbusa değmez.’ Günümüz için daha anlaşılabilir bir hale getirmek gerekirse, insan onuru ve şahsiyeti her türlü maddi ve manevi çıkardan üstündür.” ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç, buna benzer eylemlerin başkaları tarafından da zaman zaman tekrarlandığını, bunun siyasetin kalitesini düşürdüğünü kaydetti. Arınç, millet gözünde siyasetçinin itibarının yerle bir olduğunu ifade ederek, “Bendeniz meclis başkanı olduğumda güvenilir kurumlar anketinde TBMM yedinci sırada gelmekteydi. Yaptığımız çalışmalar ve ortaya koyduğumuz duruş ile bunu daha yukarılara taşıdık. Meclisin itibarı, milletvekillerinin itibarıdır; milletvekillerinin itibarı da siyaset kurumunun itibarıdır. Bunu düşürmeye hiç kimsenin hakkı yoktur.” şeklinde konuştu.

ORTADA BİR KUL HAKKI DA VARDIR

Milletvekili transferlerine ilişkin görüşlerini paylaşan Arınç, bu isimlerin kendi seçmenlerine karşı bir borcu bulunduğunu dile getirdi. Arınç, “Bu borcu ödemeleri lazım. Kaldı ki aynı zamanda ortada bir kul hakkı da vardır.” diye belirtti.

ÖNCELİKLE SEÇMENLERİ İLE HELALLEŞMELERİ GEREKMEKTEDİR

Arınç, “Öncelikle seçmenleri ile helalleşmeleri gerekmektedir. İkincisi de katıldıkları partide eski alışkanlıklarını bırakıp halka ve partisine nitelik itibariyle yararlı olabilecek işler yapması gereklidir.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.