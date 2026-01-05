Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump İle Telefon Görüşmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

İKİLİ İLİŞKİLER VE KÜRESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkilerin yanı sıra, savunma sanayiinde iş birliği ve iki ülke ticaret hacmi hedeflerine ulaşmak için atılabilecek olası adımlar üzerinde duruldu. Bununla birlikte, Gazze ve Venezuela gibi önemli bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.