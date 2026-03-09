Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’a Gerekli İkazların Yapıldığını Açıkladı

cumhurbaskani-erdogan-iran-a-gerekli-ikazlarin-yapildigini-acikladi

Kabine toplantısı Beştepe’de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından kamuoyuna değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, İran’a yönelik olan saldırılar sonrası başlayan savaş sürecine ABD ve İsrail’in de dahil olduğunu hatırlattı.

İRAN’A GEREKEN UYARILAR YAPILDI

Cumhurbaşkanı, bugün İran’dan fırlatılan balistik füzenin etkisiz hale getirilmesi ve mühimmat parçalarının Gaziantep’te boş araziye düşmesi hakkında bilgiler verdi ve “Kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarımızla hudut güvenliğimizi her türlü hava ve arazi şartlarında yaklaşık 60 bin personelle sağlıyoruz. 4 Mart’ta İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra ülkemize yöneldiği tespit edilen füze NATO tarafından etkisiz hâle getirildi. Akabinde İran makamlarına gerekli ikazlar yapıldı.” diye belirtti.

PROVOKATİF ADIMLAR DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumun Türkiye topraklarına ulaşmadan düşürülen ikinci füze olduğunu vurguladı ve “Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye’nin dostluğunu zora sokacak son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediyor. Milletimizin kalbinde ve zihninde derin yaralar açacak, bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuza gölge düşürecek bir hesabın içine girilmemelidir.” açıklamasında bulundu.

YANLIŞTA ISRAR ETMEMEK GEREKİYOR

Erdoğan, Türkiye’nin bölgede barış, huzur ve istikrardan yana olduğunu ifade ederek, “Türkiye’nin yeri de tavrı da bellidir. Ateşin daha fazla yayılmaması, daha fazla kan dökülmemesi için gösterdiği olağanüstü çabalar da ortadadır. Bugünkü hadise bağlamında yanlışta ısrar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle eşgüdüm içinde takip edecek, güvenliğimizi tahkim edecek ilave önlemleri almayı sürdüreceğiz.” dedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile Kritik Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmayı görüşmek üzere bir araya geldi.
Gündem

Sakarya Sahilinde Parçalanmış İHA Tespit Edildi

Karasu sahilinde parçalanmış bir İHA bulundu. Ekipler, patlayıcı madde olabileceği ihtimaliyle 400 metrelik bir alanı güvenlik çemberine aldı.
Gündem

Marmaris’teki 2 Bin Yıllık Piramit Mezarı Koruma Altına Alınıyor

Marmaris'te Helenistik döneme ait piramit şeklindeki mezarın korunması ve ziyaretçi çekmesi için yeni çalışmalar başlatıldı. Projeye Marmaris Ticaret Odası öncülük ediyor.
Gündem

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında günlük ortalama 1.303 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını kazandı; Amsterdam ise ikinci sırada yer aldı.
Gündem

İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’nda İfadeye Çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, İran Büyükelçisi'ni davet ederek balistik füze hakkında açıklama talep etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.