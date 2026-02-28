Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a Yönelik Saldırılara Derin Üzüntü Duyuyoruz

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul’daki önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, iftar programı için bir araya geldi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılım gösterdi.

KOMŞU ÜLKE İRAN’A YÖNELİK SALDIRILAR HAKKINDA ENDİŞELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yapmış olduğu açıklamada, “Burada şunu da altını çizmek durumundayım: Türkiye olarak bu mübarek günlerde bölgemizde ve İslam dünyasında huzur, barış ve istikrarın hakim olması için çaba gösterirken, komşumuz İran’a yönelik, Netanyahu’nun kışkırtmalarıyla başlayan Amerika–İsrail saldırılarından derin bir üzüntü ve endişe duyuyoruz. Uzun süredir çatışmaların müzakere masasında çözülmesi için çok emek verdik. Sayın Trump ve İran Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştüm, taraflar arasındaki güven bunalımı aşılamadı. İsrail’in süreci zehirleme çabaları devam ettiği için istenen netice alınmadı.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında iç siyasetin yanı sıra bölgesel meseleler hakkında da bilgiler verdi.

RAMAZAN AYI VE YARDIMLAŞMA VURGUSU

Erdoğan, “Bizleri bir araya getiren İstanbul İl Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Ramazan yardımlaşmanın, dayanışmanın ve hoşgörünün ayıdır. Değerlerimiz böyle zamanlarda berraklaşıyor. Belediyelerimiz, hayırseverlerimiz, STK’larımız her zamankinden daha fazla yardımlaşma faaliyetlerine ağırlık veriyor. AK Parti olarak en tepeden, mahalle temsilcimize kadar iftar programlarından sahur programlarına kadar kimseyi ayırmadan beraber oluyoruz. İnsanımızın derdiyle dertleniyor, birlik ve beraberliğimizi perçinliyoruz. İstanbul teşkilatımızın tam kadro içinde sahada olduğunu görüyorum. Teşkilatımızı buradan tebrik ediyor, teşekkür ediyorum.” diyerek Ramazan ayında yardımlaşmanın önemini vurguladı.

MAZLUMLARA YARDIM VAADİ

Cumhurbaşkanı, Ramazan’ın son gününe kadar daha fazla gayret beklediğini dile getirerek, “86 milyon vatandaşımızla kucaklaşırken, gönül coğrafyamızdaki insanlarımızı da elbette unutmuyoruz. Ne yazık ki bir tarafta Pakistan, Afganistan; diğer tarafta son günlerde İran ile Körfez arasındaki gerilim ve çatışmalar… Bunlar unutulur gibi değil. Bu gelişmelerin arka planında nelerin yattığı hepimizin malumudur. İşte böyle bir tabloda Türkiye olarak biz, mazlumun yanında durmaya devam ediyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılay ve ülkemizin yüz akı olan diğer insani yardım kuruluşlarımız tam bir seferberlik ruhuyla ihtiyaç sahiplerinin kapısını çalıyor; Türkiye’nin yardım elini mazlumlara ve mağdurlara ulaştırıyor. Bizler, nerede bir sıkıntı, nerede bir acı varsa oraya ulaşmayı; paylaşmayı, dayanışmayı ve kardeşliği büyütmeyi sürdüreceğiz.” şeklinde belirtti.

İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARA YAKINDAN BAKIYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada şu hususun da altını çizmek durumundayım: Türkiye olarak bu mübarek günlerde bölgemizde ve İslam dünyasında huzur, barış ve istikrarın hâkim olması için çaba gösterirken, komşumuz İran’a yönelik, Benjamin Netanyahu’nun kışkırtmalarıyla başladığı ifade edilen Amerika–İsrail saldırılarından derin bir üzüntü ve endişe duyuyoruz. Bölgemizin yeni bir çatışma sarmalına sürüklenmesini asla arzu etmiyoruz. Biz, sorunların diyalogla, diplomasiyle ve sağduyuyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak her zaman barışın, istikrarın ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.