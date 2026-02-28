Ülkelerden İsrail ve İran’a Seyahat Uyarıları Artıyor

ABD-İran gerilimi nedeniyle bazı ülkeler, İsrail ve İran’daki vatandaşlarına uyarılarda bulundu. Bu ülkelerden bazıları, bu iki ülkeye gitmemeleri gerektiğini belirtirken, diğerleri buralarda bulunanların yurda dönmelerini istiyor. Ülkeler, ABD’nin İran’a yönelik olası askeri müdahale ihtimali üzerine, vatandaşlarından bölgeden ayrılmalarını ya da zorunlu olmadıkça bu bölgelere seyahat etmemelerini talep etti.

AVUSTRALYA’DAN UYARI

Avustralya, Orta Doğu’daki güvenlik endişelerinin “artması” sebebiyle, İsrail ve Lübnan’daki görevli diplomatların ailelerine ülkeden ayrılma talimatı verdi. Ayrıca, bu ülkelerde bulunan vatandaşlarına ticari uçuşlar devam ederken ayrılmaları çağrısında bulundu.

ÇİN’DEN GÜVENLİK UYARISI

Çin, Orta Doğu’da artan güvenlik riskleri nedeniyle İsrail’deki vatandaşları için bir güvenlik uyarısı yaptı. Bunun ardından, ABD’nin İsrail’deki Büyükelçiliği kritik görevlerde bulunmayan çalışanların ve ailelerinin ülkeyi terk etmelerine izin verdi. New York Times, Amerikan Büyükelçi Mike Huckabee’nin çalışanlarına e-postasında, eğer ülkeyi terk etmek istiyorlarsa bunun acilen yapılması gerektiğini belirttiğini aktardı.

İNGİLTERE’DEN SEYAHAT TAVSİYESİ

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, “Bölgesel gerginliğin artma riskleri nedeniyle vatandaşlarına İsrail ve Filistin’e zorunlu olmadıkça seyahat etmemelerini” tavsiye etti. Ayrıca, Tel Aviv’de görev yapan bazı personel ve ailelerinin geçici olarak başka bir noktaya nakledildiği duyuruldu.

FRANSA’DAN SEYAHAT YASAĞI

Fransa Dışişleri Bakanlığı, bölgesel gelişmeler ve hava sahasının kapanma ihtimali nedeniyle, vatandaşlarına İsrail’e seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Ayrıca, Almanya Dışişleri Bakanlığı ise vatandaşlarına İsrail ve Doğu Kudüs’e seyahatten kaçınmalarını tavsiye etti ve Tel Aviv’in “resmi olarak hâlâ savaş halinde” olduğunu belirtti.

İRAN’A SEYAHAT UYARILARI

Washington ile Tahran arasında artan gerilim sebebiyle, dünya genelinde birçok ülke İran’daki vatandaşları için de seyahat uyarılarında bulundu. Güney Kore merkezli haber ajansının bildirdiğine göre, Güney Kore’nin Tahran Büyükelçiliği, ABD’nin olası saldırısına karşı vatandaşlarına “İran’ı terk etmeleri” çağrısında bulundu.

HİNDİSTAN VE ÇİN’DEN EK UYARILAR

Hindistan, Tahran’daki gösteriler ve bölgedeki gerilim nedeniyle vatandaşlarına ticari uçuşlar dahil çeşitli ulaşım araçlarıyla İran’ı terk etmelerini talep etti. Ayrıca, Çin de dış güvenlik risklerinin artması sebebiyle vatandaşlarını İran’dan ayrılmaları için uyardı.

İNGİLTERE VE FRANSA’DAN KAMPANYA

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İran’a yönelik seyahat uyarısını sürdürdüğünü ve güvenlik durumu nedeniyle İran’daki diplomatik personelini geçici olarak geri çektiğini bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı, İran’daki Fransız vatandaşlarına dikkatli olmaları ve sığınma yerlerini belirlemeleri konusunda çağrıda bulundu.

İSVEÇ’TEN ACİL ÇAĞRI

İsveç Dışişleri Bakanı, İran’daki vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etmeleri gerektiği uyarısında bulundu. Bakan, “İsveçliler fırsat varken İran’ı terk etmeli ve beklememeli.” ifadelerini kullandı.

İTALYA VE POLONYA’DAN EK UYARILAR

İtalya, İran’daki vatandaşlarına bu ülkeyi terk etme çağrısını yineleyerek dikkatli olmalarını istedi. Polonya ise İran’daki gelişmeler nedeniyle vatandaşlarına Lübnan’ı “derhal” terk etmeleri gerektiğini vurguladı.

KAZAKİSTAN VE DİĞER ÜLKELERDEN UYARILAR

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki gerginlik sebebiyle İran’da bulunan vatandaşlarına ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti. Brezilya, Sırbistan ve Singapur da benzer seyahat uyarıları yaparak vatandaşlarının İran’ı terk etmelerini istedi. Belçika Dışişleri Bakanı ise bölgede artan istikrarsızlık nedeniyle seyahat uyarılarını hatırlatırken, Belçika vatandaşlarına dikkatli olmaları ve yerel yetkililerin talimatlarına uymalarını tavsiye etti.