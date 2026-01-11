Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da İslam Eserleri Sergisi Açılışına Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Hane İslam Eserleri Sergisi’nin açılış etkinliğine katıldı. Protokol üyeleri ile birlikte serginin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, sergiyi gezerek eserleri yakından inceledi. Programın başlangıcında bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, “İstanbul’daki vatandaşlarımızı ve imkanı olan herkesi sergimizi ziyaret etmeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı. Hat ve tezhip gibi İslam sanatlarının sabır ve sürekli emek gerektirdiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sanatların yaşatılması, özellikle teknoloji ve dijital kültürün geleneksel sanatlarımızı tehdit ettiği bu günlerde çok ama çok önemlidir. Sizden her biriniz bu noktada çok ağır bir yükü omuzluyor. Sanatla birlikte kemalat yolculuğunu da sürdürüyorsunuz.” şeklinde konuştu.

NESLİMİZİ ÇOĞALTMAMIZ LAZIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından katılımcıların ve sanatçıların sorularını yanıtladı. Erdoğan’a, “Sizi biz aile içi kimliklerinizden bir eş olarak, bir evlat olarak, bir dede olarak, bir baba olarak da biliyoruz. Siz bunlardan hangisi olmayı daha çok seviyorsunuz?” şeklinde bir soru yöneltildi. Erdoğan, bu soruya “Her şeyden önce tabi dedeyim. Ve dokuz tane de torunum var. O da fakir için ayrı bir güzellik. Biliyorsunuz devamlı söylediğim bir söz var. En az üç tane çocuk diyorum. Bu tabi güçlü bir ailenin olmazsa olmazı. Neslimizi çoğaltmamız lazım.” yanıtını verdi. Ayrıca geçen yılın Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatan Erdoğan, konuşmasında, “Şu anda gelişmeler iyi değil. En yakınlarımızla sohbet ederken bakıyorsunuz onlar nüfusun artışına karşı çıkıyorlar, tabii bu durum da bizi üzüyor. Şu anda en dost bildiklerimiz bile nüfusun artışına karşı çıkıyor. İnşallah Tophane-i Amire’deki bu buluşmamız, nüfusun artışı noktasında yeni bir adıma vesile olur.” dedi.

BURANIN TARİHİ BİZİM İÇİN ÇOK ÇOK ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sanatla olan dünya üzerindeki etkisine yönelik bir soru üzerine şu yanıtı verdi: “- Tophane-i Amire’nin hizmete girmesi bile bizler için gerçekten çok çok önemli. Bu tür eserler eğer hizmete girmemiş olsaydı, burada böyle bir toplantıyı yapamayacaktık. Böyle bir hizmetin girmiş olması, böyle bir toplantıyı da yapmamıza vesile oldu. Buradan kimler geldi, kimler geçti? Buranın tarihi de bizim için çok çok önemli. – Biz, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak da Kültür Yolu etkinliklerini de bu noktada çok çok önemli görüyoruz. Ben bu eserin girdisi ve çıktısıyla burada yapılan bütün etkinliklerin ülkemizin geleceğine yönelik önemli adımları oluşturduğunu görüyorum. Bu eserler asla ihmal edilmemeli, bunun hesabını veremeyiz. – Bizim bir Süleymaniye’miz, Sultanahmet’imiz varsa, bunlar hâlâ yaşıyorsa, eğer bunlara gereken önemi vermezsek, kısa bir süre sonra buraların da maalesef yok olmaya yüz tuttuğunu görürüz ama şu anda görüyoruz ki, 23 yıllık iktidarımız döneminde bu eserlerimizde yaptığımız bütün restorasyonlar, inovasyonlar, bu eserleri ayakta tutmamızın neticesidir ve şu an itibariyle de başta Sultanahmet, Süleymaniye olmak üzere, buralardaki sahiplenme gelecek nesillere mirastır.” dedi.

ESKİ KUZEY DENİZ SAHA KOMUTANLIĞINI BİTİRMEK ÜZEREYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine hediye edilen ya da kendi edindiği eserlerin bir çatı altında sergilenip sergilenmeyeceği konusuna da değinerek, “- Bize hediye edilen tüm eserleri Kasımpaşa’da fakirin adına kurduğumuz bir müzemiz var. Bu müzemizi yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyoruz. Orada eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığı vardı. Bu eski Kuzey Deniz Saha Komutanlığını bizler ele aldık. Oranın tamamen restorasyonunu bitiriyoruz. Orası da adeta harabeydi ve o harabe eseri, şimdi muhteşem bir eser olarak ele aldık. Orayı düzenledik ve bitirmek üzereyiz. Orada bütün bu eserleri, fakire ne hediye ettiyseler; ister hat, ister kitaplar, ister diğer türlü eserler olsun, bunların hepsini orada sergileyeceğiz. Ve orayı da halka açarak herkesin istifade etmesini sağlayacağız.” ifadesini kullandı. Bunun yanı sıra, Erdoğan, hat eserlerine olan ilgisinden de bahsederek, “Cumhurbaşkanlığım dönemimde Kur’an-ı Kerim yazılması arzum vardı. Sağ olsun bu eseri de yazdılar ve bizi mutlu ettiler.” dedi.

Program sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her şeyden önce, annelere ve babalara da Allah’ın emri, sevgili Habibinin sünnetine uygun bir hayatı yaşamalarını tavsiye ediyorum.” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.