Fenerbahçe Opet Türkiye Kupası’nı Kazandı

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleşen Dörtlü Final organizasyonunun final mücadelesinde Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring kozlarını paylaştı. Derbi niteliğindeki karşılaşmada rakibini 86-66 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet, kupayı müzesine götürdü.

BAKAN BAK’TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası’nı kazanan Fenerbahçe Opet’i kutladı. Bakan Bak, yaptığı kutlama mesajında şu ifadelere de yer verdi: “Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası dörtlü final etabında Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan final maçında, rakibini mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı’nı tebrik ediyorum. Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol takımını da mücadelesinden dolayı kutluyor, her iki takımımıza da başarılar diliyorum.”

MAÇIN DETAYLARI

Mücadelede salon Pamukkale Üniversitesi olurken, karşılaşmanın hakemliğini Berk Kurtulmuş, Samet Biner ve Furkan Keseratar üstlendi. Fenerbahçe’nin kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Sevgi Uzun 2, Olcay Çakır Turgut 4, Gabrielle Williams 5, Alperi Onar 10, Emma Meesseman 11, Iliana Rupert 2, Tuana Vural 13, Teaira Mccovan 14, Tilbe Şenyürek 15, Kayla McBride 21, Julie Allemand 22, Meltem Avcı Yılmaz 33. Başantrenör Miguel Mendez yönetiminde mücadele eden Fenerbahçe’nin ilk periyotta avantajı eline aldığı skor ise 21-16’ydı.

PERİYOT PERİYOT SONUÇLAR

Galatasaray Çağdaş Faktoring ise kadrosunda şu oyuncuları bulunduruyordu: Kamiah Smalls 0, Elizabeth Williams 1, Teja Oblak 3, Sude Yılmaz 5, Gökşen Fitik 6, Sehernaz Çidal 7, Ayşe Cora Yamaner 8, Derin Erdoğan 11, Zeynep Şevval Gül 12, Elif Bayram 17, Awak Kuier 34. Başantrenör Hasan Fırat Okul yönetimindeki takım, ilk yarıyı 47-35’lik skorla geride kapattı. Üçüncü periyotta ise Fenerbahçe’nin avantajı 63-55 oldu.