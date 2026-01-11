Kar Yağışı Nedeniyle İptal Edilen Uçuş Sayısı Artıyor

Kar yağışı yarın yurdun büyük bölümünde etkisini gösterecek. Türk Hava Yolları, İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle toplamda 54 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. Uçuşlarla ilgili güncel bilgilere resmi internet sayfası üzerinden erişilebileceği kaydedilirken, THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, yaptığı açıklamada, “İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından alınan karar gereği uçak seferlerinde kısıtlama yapılacaktır. Bu nedenle 12 Ocak tarihli İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 54 seferimiz iptal edilmiştir.” şeklinde ifadelerde bulundu.

HAVA KOŞULLARI SEFERLERİ ETKİLİYOR

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan da iptaller geldi. Ajet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, İstanbul’daki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 24 seferin iptal edildiğini bildirdi.