Özel Denizli Meydanında Mücadele Çağrısı Yaptı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temasıyla gerçekleştirilen mitingde konuşan Özel, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun göreve başladığı günden bu yana önemli hizmetler sunduğunu ifade etti. Türkiye’yi aklı, fikri, çalışkanlığı, vicdanı ve halden anlamasıyla yöneteceklerini vurgulayan Özel, “Cumhurbaşkanı adayımızın tutukluluğuna itiraz da bu meydanda, asgari ücretin ev geçindirememesinden muzdarip emekçi de bu meydanda. Açlık sınırının üçte ikisine mahkum edilen emekli de bu meydanda, pamuk üreticisi beyaz altın üretirken şimdi borç batağında olan çiftçi de bu meydanda. Siftahsız esnaf da bu meydanda. İtiraz etmeye, mücadele etmeye, direnmeye, eylem yapmaya geldik Denizli’de.” sözlerini sarf etti.

AÇIKLAMALAR VE ELEŞTİRİLER

Açıklanan asgari ücreti eleştirerek, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında asgari ücretin 39 bin lira olacağını belirten Özel, “En düşük emekli maaşı önce bir asgari ücret, bugünün parasıyla 39 bin lira olacaktır. Biz asgari ücret, emekli maaşı artsın, ürün kıymetlensin, çiftçi yine milletin efendisi olsun, esnafın yüzü gülsün diye mücadele ediyoruz. Buradan ant içerim, yemin ederim ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında hiçbir yoksul kaybetmeyecek, hep beraber kazanacağız. AK Partilisi, MHP’lisi, CHP’lisi, İYİ Partilisi, hep birlikte kazanacağız.” ifadesini kullandı.

PJAMALI VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdi Denizli meydanından evdeki pijamalıya sesleniyorum, meydandaki şemsiyeliden utanın, pijamaları çıkarın. Nereye çağırılıyorsanız oraya koşun. Sakın sıranın size gelmesini beklemeyin. Pijamalı, kumandayı bırak, pijamayı çıkar. Mücadeleye koş meydana. Denizli’deki şemsiyelilerden, evdeki pijamalılara selam olsun, sitem olsun. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”