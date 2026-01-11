İstanbul’da Eğitim Sürecine Kar Engeli Geldi

Meteoroloji 53 ilde sarı kodlu uyarı yaptı.

İSTANBUL ÜZERİNE ÖZEL UYARI
AKOM’un ve Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in İstanbul için yaptığı uyarılar dikkat çekti. Başkent Ankara’da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İstanbul’da kar kalınlığının 5 cm’ye kadar ulaşabileceği, yüksek kesimlerde ise bu ölçütün 10-15 cm olabileceği ifade edildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ
Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’da eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Durumla ilgili son gelişmeler takip ediliyor.

Patlayıcı Kargo Paketi İle Yaralanma Olayı

Zeytinburnu'ndaki bir sitenin danışma noktasında meydana gelen kargo paketi patlamasında 3 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
Kar Yağışı Nedeniyle İptal Edilen Uçuş Sayısı Artıyor

Yoğun kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları 54, AJet ise 24 seferini iptal etti. İptaller yarın geçerli olacak.
Özel Denizli Meydanında Mücadele Çağrısı Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretle emekli maaşlarının artırılması için mücadele ettiklerini belirterek, yoksul kaybı yaşanmayacağına dair söz verdi.
Netanyahu’dan İran Protestolarına Sert Destek Açıklaması

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'daki protestoları izlediklerini belirterek, İran halkının özgürlük mücadelesine destek verdiklerini söyledi. İleride İsrail ile İran'ın ortaklaşacağına dair iddialarda bulundu.
Fenerbahçe Opet Türkiye Kupası’nı Kazandı

Fenerbahçe Opet, Basketbol Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 86-66 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

