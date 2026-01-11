İstanbul’da Eğitim Sürecine Kar Engeli Geldi

Meteoroloji 53 ilde sarı kodlu uyarı yaptı.

İSTANBUL ÜZERİNE ÖZEL UYARI

AKOM’un ve Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in İstanbul için yaptığı uyarılar dikkat çekti. Başkent Ankara’da beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. İstanbul’da kar kalınlığının 5 cm’ye kadar ulaşabileceği, yüksek kesimlerde ise bu ölçütün 10-15 cm olabileceği ifade edildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’da eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı. Durumla ilgili son gelişmeler takip ediliyor.