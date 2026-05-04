Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de gerçekleştirilen Kabine toplantısı tamamlandı.

Toplantının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan’ın konuşmalarından öne çıkanlar:

DÜN YAŞANAN FIRTINA ÜZERİNE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ

“Dün yaşanan fırtınadan etkilenen illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarım ve İçişleri Bakanlarımız, sahadaki birimlerimizle durumu takip etmekte ve hasar tespit çalışmalarını yürütmektedir.”

TÜRKİYE HIZLA HEDEFLERİNE İLERLİYOR

“Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği çatışmalı sürece rağmen Türkiye, rotasından ayrılmadan hedeflerine doğru ilerliyor. Türkiye, belirsizliğin arttığı ve insanlığın yön arayışının hızlandığı günümüzde bölgesinin en güçlü, en istikrarlı ülkesi olarak adından söz ettirmektedir.”

“Savaşın yıkıcı etkilerini en düşük seviyede tutmayı sürdürüyoruz. Bölgemizdeki savaşa rağmen Nisan ayındaki ihracat performansımız güçlü bir şekilde devam etti. Ocak-Nisan dönemi ihracatımız ise yaklaşık 87 milyar doları buldu.”

İSTİHDAMDA ARTIŞ GÖRÜLÜYOR

“İşsizlik oranı 0,3 azalarak yüzde 8,1’e geriledi. İstihdam oranımız ise yüzde 48,5’e yükseldi.”

ENFLASYONLA MÜCADELEDE İRADE SUKUNETİ

“Enflasyonla mücadele irademiz kuvvetli. Karamsarlığa kapılmadan doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla ilerliyoruz.”

AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYELİK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

“Biz, maruz kaldığımız birçok çifte standarda rağmen Avrupa Birliği’ne tam üyelik çalışmalarımızı sürdürdük. Bu süreçte ülkemize karşı haksızlık yapıldı. AB içinde Türkiye’ye karşı önyargıları aşmakta zorluk yaşadık. Türkiye değişti ve güçlendi fakat AB’de değişim olmadı. Türkiye’ye yönelik stratejik şaşılık, maalesef birliğin pek çok kurumunda varlığını sürdürüyor.”

YAPICI TAVIR HEDEF

“Avrupa Birliği, Türkiye’nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmelidir. Bunu tehlikeye sokacak eylem ve söylemlerden kaçınmalıdır.”

RESMİ TATİLLERE EK GÜN

“Resmi tatillere 1,5 gün eklenmesini kararlaştırdık. Böylece bayramda 9 günlük bir tatil imkanı sunmuş olacağız.”