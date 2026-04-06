Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabinede Gündemleri Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe’de toplandı.

Toplantı saat 15.55’te başladı ve yaklaşık 2,5 saat sürdü.

HÜKÜMET GÜNDEME HAKİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hükümetimiz gündemine hakimdir, bize kimse gündem dayatamaz” vurgusunda bulundu. Türkiye’nin seçim tartışmalarına dalmadan hedeflerine yöneldiğine dikkat çekerek, “Hükümetin gündeminde ara seçim veya erken seçim yer almıyor. Tek gündemimiz ülkemizi bölgedeki ateşten uzak tutmak” dedi.

KÜRESEL EKONOMİDE ŞOK

Erdoğan, İran’a yönelik saldırıların dünya ekonomik sistemini derinden sarstığını belirterek, “Hürmüz’ün kapanması yalnızca bir sektörü değil, enerjiden tarıma, sanayiden teknolojiye her alanda küresel ekonomiyi derinden sarsıyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GÜVENLİ LİMAN

Türkiye’nin uluslararası yatırımcılar için güvenli liman konumunu güçlendirdiğini söyleyen Erdoğan, “Türkiye karamsar tablonun dışındadır. Türkiye’nin uluslararası yatırımcıların gelecek planlamalarında bir istikrar adası olarak öne çıktığını görmekteyiz” dedi.

ENERJİDE SORUN YOK

Enerji arz güvenliği ve tedarik konularında bir sıkıntı yaşanmadığını aktaran Erdoğan, “Rezervlerimiz yeterli ve güçlüdür. Dış finansman ihtiyacımız tarihsel ortalamanın altındadır” diye konuştu.

GIDA ARZ GÜVENLİĞİ SAĞLANIYOR

“Tarımsal üretim girdilerinde sıkıntımız yoktur. Aldığımız tedbirler sayesinde gıda arz güvenliğinde de sorun yaşamayacağız” diyen Erdoğan, savaş fırsatçılarına karşı denetimlerin sürdüğünü vurguladı.

EK MALİYETLER SÜBVANSİYE EDİLDİ

Savaş fırsatçılarına karşı halkı koruma amacıyla yapılan eşel mobil sisteminin, toplamda 50 milyar liralık ek maliyetin sübvanse edilmesini sağladığını aktardı.

BÖLGESEL YÖNETİM MERKEZİ OLMA ÇABALARI

Ekonomik stratejileri hakkında bilgi veren Erdoğan, Türkiye’yi çok uluslu şirketler için bölgesel yönetim merkezi olarak güçlendirmek için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

SAVAŞ VE DİPLOMASİ

28 Şubat’ta başlayan savaşın diplomatik çabalara rağmen durmadığını ifade eden Erdoğan, “Silahların susması ve müzakerelere alan açılması için çabalıyoruz” dedi. İsrail hükümeti için “savaşın sonlanmasına dönük girişimleri baltalama” suçlamasında bulundu.

BARIŞ İÇİN SÜREKLİ ÇABA

Savaşın başından beri kardeşlik bağlarının önemini vurgulayan Erdoğan, “14 asırdır aynı kıbleye yöneldiğimiz kardeşlerimiz saldırı altındayken biz kendimizi rahat hissedemeyiz. Türkiye olarak barış için sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz” diye ekledi.

İÇ CEPHEYİ GÜÇLENDİRME ÇABALARI

Erdoğan, bölgedeki çatışmalar karşısında iç cepheyi güçlendirmek için yaptıkları çalışmaların önemini belirtti ve “Bölgemizin yeniden dizayn edilmeye çalışıldığı bu dönemde yalnızca Terörsüz Türkiye modeli ile etkisiz hale getirebiliriz” dedi.