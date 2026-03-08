Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadınlar Günü Mesajında Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’la birlikte, kadınlar gününü kutladı. Erdoğan, “Bir anne, eş, kardeş, yoldaş, evlat olarak hayatımıza anlam katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” dedi. Bunun yanı sıra, Gazze, Yemen, Sudan gibi savaş ve çatışma ortamlarındaki kadınların yaşadığı zorluklara da dikkat çekti. Şehit anneleri ve kızlarına selam gönderen Cumhurbaşkanı, “Kendilerini hürmetle selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

TÜM KADINLARA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımında şu sözlere yer verildi: “Muhterem eşim ve sevgili kızlarımla birlikte bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.” Erdoğan, “Gazze’den Suriye’ye, Yemen’den Sudan’a kadar gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerindeki acılı annelerin, acılı eşlerin…” diye belirterek, evladını vatan uğruna şehit vermiş olanların ve metanet timsali şehit eşlerinin de unutulmadığını ifade etti.

ŞEHİTLERE ÖZEL VURGU

Erdoğan, “Hepsi birer metanet timsali olan şehit eşlerinin ve şehit kızlarının… 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, kendilerini hürmetle selamlıyorum.” diyerek, zor sürelerden geçen tüm kadınlara ve şehit ailesine olan saygısını dile getirdi.