Cumhurbaşkanı Erdoğan Kadınlar Günü’nde Mesaj Yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar aracılığıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Erdoğan, “Bir anne, eş, kardeş, yoldaş, evlat olarak hayatımıza anlam katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum” diyerek, savaş ve çatışma bölgelerinde yaşanan kadınların zorluklarına da vurgu yaptı. Şehit anneleri ve kızlarına yönelik de özel bir selam gönderdi.

KADINLARA TAM DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Muhterem eşim ve sevgili kızlarımla birlikte bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Gazze’den Suriye’ye, Yemen’den Sudan’a kadar gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerindeki acılı annelerin, acılı eşlerin… Evladını vatan uğruna şehit vermiş, en az şehit evladı kadar kahraman şehit analarının… Hepsi birer metanet timsali olan şehit eşlerinin ve şehit kızlarının… 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyor, kendilerini hürmetle selamlıyorum.”