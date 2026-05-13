Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’da Resmi Ziyarette Bulunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aktif bir diplomasi sürecini devam ettiriyor.

KAZAKİSTAN ZİYARETİ BUGÜN GERÇEKLEŞECEK

Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kazakistan’a resmi bir ziyaret düzenleyecek. AK Parti Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in daveti üzerine yapılacak ziyaret hakkında bilgi sundu.

İLK ADIM ASTANA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev’in daveti ile gerçekleştireceği seyahatin ilk etapta başkent Astana’da başlayacağını ifade etti. Astana’da yapılacak olan görüşmeler çerçevesinde, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin altıncı toplantısı icra edilecek. Bu toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst seviyede ele alınması planlanıyor.

ÇEŞİTLİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda ekonomik, askeri ve kültürel iş birliği gibi farklı konuların gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca, Erdoğan’ın Türk dünyasının manevi merkezlerinden biri olan Türkistan şehrine geçerek, 15 Mayıs’ta Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Liderler Zirvesi’ne katılması öngörülüyor.

ANLAŞMALARA ZEMİN HAZIRLANABİLİR

Bununla birlikte, yapılan görüşmeler sırasında, başta Kazakistan olmak üzere bazı ülkelerle çeşitli anlaşmalara imza atılması ihtimalinin bulunduğu kaydediliyor.

