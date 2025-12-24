Erdoğan’dan Asgari Ücret Açıklaması Bekleniyor

Dün açıklanan asgari ücretin refah payıyla ilgili tartışmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelen açıklamalar dikkat çekti. Erdoğan, refah payı konusunda bir yorumda bulunmayarak bu konunun kapısını kapattı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Erdoğan, partisinin İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, yeni asgari ücretin işçi ve işverenlere hayırlı olmasını dile getirdi ve asgari ücretin yüzde 27 oranında arttığını vurguladı. Ayrıca, geçtiğimiz yıl 1000 lira olarak belirlenen asgari ücretin, gelecek yıl 1270 lira olarak uygulanacağını ifade etti.

UÇAK KAZASI İÇİN TAHKİKAT BAŞLATILDI

Libya heyetinin jetinin Ankara’da düşmesine dair açıklamada bulunan Erdoğan, “Dün kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı ve Libya heyetine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Mevla ruhlarını şad eylesin. Libya’ya baş sağlığı diliyorum, taziyelerimi sunuyorum. Elim hadiseyle ilgili gerekli tahkikat başlatılmıştır. Safahine ilişkin bilgilendirme ilgili bakanlıklarımız tarafından yapılacaktır.” dedi.

CHP’NİN KOMİSYON RAPORUNA TEPKİ

Erdoğan, muhalefetle ilgili eleştirilerine de devam ederek, Komisyon’un son eşiği başarıyla aşacağına inandığını belirtti. Cumhur İttifakı olarak ilk günden itibaren yapıcı, kuşatıcı ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini ifade eden Erdoğan, “Sözümüzü ölçerek, biçerek, tartarak; Bir değil, bin kez düşünerek sarf ettik.” şeklinde konuştu. Ayrıca, muhalefetin komisyon raporunda da kolaya kaçtığını söyledi. Erdoğan, “Kıbrıs Türkü’nün hak ve çıkarlarının gasbedilmesine de müsaade etmeyiz. Anlaşmalar yapılabilir, imzalar atılabilir, sipariş sorularla çeşitli mesajlar da verilebilir. Bunların hiçbiri bizi bağlamaz, bizim politikamızı değiştirmez.” ifadelerini kullandı.