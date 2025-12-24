Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya Uçağı Kazasıyla İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı”nda önemli açıklamalarda bulundu.

LİBYA HEYETİNİN UÇAK KAZASI

Toplantının başında, Libya heyetini taşıyan uçak kazasına değinen Erdoğan, “Dün Ankara’dan Trablus’a gitmekte olan uçak, kaza kırıma uğrayarak düştü. Uçakta şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad’ın başkanlık ettiği Libya heyeti ve mürettebat için Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeş Libya halkına, Libya Silahlı Kuvvetleri’ne ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Bu acı hadiseyle ilgili gerekli tahkikat başlamış ve gereken adımlar atılacaktır.” dedi.

KAZA HAKKINDA DETAYLAR

Ankara’ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı ve askeri heyetinin dönüş yolculuğuna çıkan jetin, Haymana ilçesinde dağlık bir araziye düştüğü bilgisi alındı. Kazada, Libya Genelkurmay Başkanı dahil olmak üzere 5’i asker toplamda 8 kişi hayatını kaybetti. Uçağın enkazına, yaklaşık iki buçuk saat süren çalışmaların ardından Haymana Kesikkavak Köyü’nün 2 kilometre güneyinde ulaşıldığı belirtildi.

KARA KUTU VE ENKAZ İNCELEMELERİ

Uçakta bulunan ses kayıt cihazı ve kara kutunun da bulunduğu ifade edildi. Enkazın 3 kilometrelik bir alana yayıldığı bilgisi paylaşılırken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.

Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, “Eski Türkiye’yi hatırlatmak, sunduğumuz hizmetleri halka anlatmak bizim görevimizdir. Bizim amacımız sadece kendi seçmenimize ulaşmak değil, Türkiye’nin tamamına hitap etmektir. Biz tüm Türkiye’nin partisiyiz, 86 milyonun iktidarıyız.” ifadelerini kullandı.

“Milletle arasına mesafe koyan, bizimle arasına mesafe koymuş demektir. Şehrine, ilçesine hizmet ederken bize saygısızlık etmiş demektir. Önceliğimiz vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaktır.” dedi.

İSRAİL’İN SÖZLERİNE SERT ELEŞTİRİ

Erdoğan, Gazze’de yaşanan insani krize de dikkat çekerek, “11 Ekim’den bu yana Gazze’de ateşkes sağlanmış olsa dahi, İsrail’in yıkıma uğrattığı bölgelere olan sıkıntılar devam ediyor. Mutabakata göre, günlük 600 TIR’ın Gazze’ye girmesi gerekiyordu ama İsrail bu konuda sözünü tutmuyor ve insani yardım girişlerine türlü bahanelerle zorluk çıkarıyor. Son iki yılda Gazze’ye gönderdiğimiz yardım miktarı 105 bin tona yaklaştı. Türkiye olarak bu konuda sesimizi çıkaracak, sahada olacağız, Gazze’yi asla yalnız bırakmayacağız.” açıklamasında bulundu.

TAHRİKLERE KARŞI SOĞUKKANLI OLUNMALI

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile İsrail’in ortak eylem planları hakkında da görüşlerini belirten Erdoğan, “Doğu Akdeniz’de, Ege’de ya da başka herhangi bir yerde, ne hakkımızdan vazgeçeriz ne de haklarımızı kaybederiz. Kıbrıs Türkü’nün haklarının gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Anlaşmalar ve imzalar yapılabilir, ancak bunlar bizim politikamızı değiştirmeyecek. Biz bu tür oyunlara gelmeyeceğiz.” dedi.