Cumhurbaşkanı Erdoğan Lula da Silva ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ile uluslararası diplomasi trafiğini devam ettiriyor. Liderler, Türkiye ve Brezilya arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel meseleleri detaylı bir şekilde değerlendirdi. Erdoğan, iki ülke ilişkilerini pek çok alanda geliştirmek için çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

GAZZE’DE İNSANİ KRİZ YENİDEN GÜNDEME GELDİ

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan’ın Brezilya’nın Gazze’deki olaylara karşı kayıtsız kalmaması konusundaki takdirini paylaştığı belirtildi. Türkiye’nin, Gazze’de kalıcı barışın sağlanmasına yönelik her türlü girişimi önemli gördüğünü ifade eden Erdoğan, insani felaketin sona erdirilmesi, barışın sağlaması ve Gazze’nin yeniden inşası için çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

