Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maraş Okul Saldırısında Soruşturmalar Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’taki okulda gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
OLAYIN SORUŞTURULMASI BAŞLATILDI
Erdoğan, “Cumhuriyet savcılarımız, mülkiye ve maarif müfettişlerimiz derhâl başlatılan soruşturmaları titizlikle yürütmektedir. Olay tüm boyutlarıyla mutlaka aydınlığa kavuşturulacaktır.” şeklinde konuştu.
SALDIRIDA KAYIPLAR VAR
Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin yaralandığı bilgisi alındı.