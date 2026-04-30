Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli İle Görüştü

Ankara’da siyaset hareketliliği dikkat çekiyor.

Siyasi figürler, gündemin hususi başlıklarını görüşmek üzere sürekli bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Bu çerçevede, Ankara’da bugün önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki buluşmanın saati 17.50 olarak belirlendi.

GÖRÜŞME BİTİYOR

Son dakika haberlerine göre, bu görüşmenin sona erdiği bilgisinin geldiği bildiriliyor.

İki lider arasındaki diyalog yaklaşık 50 dakika sürdü.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDİFİ GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede birçok iç ve dış politika başlığının masaya yatırıldığı düşünülüyor.

Ankara kulislerinde, özellikle ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi doğrultusunda güvenlik raporlarının liderlerin gündemini meşgul ettiği kaydediliyor.

Bu süreçte atılabilecek yeni adımlar ve mevcut duruma dair kapsamlı analizlerin yapıldığı ifade ediliyor.

HUKUKİ DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi beklenen bazı hukuki düzenlemelerin de toplantıda ele alındığı tahmin ediliyor.

Düzenlemelerin içeriği ve zamanlaması hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu düşünülüyor.

DİŞ POLİTİKADA GÜNDEM

Dış politika konularında ise bölgedeki gelişmelerin tartışıldığı ifade ediliyor.

Özellikle ABD ile İran arasındaki gerginliğin ve bunun bölgeye olan etkilerinin toplantıda değerlendirildiği belirtiliyor.

BARİŞ İÇİN YÜRÜTÜLEN TEMASLAR

Son olarak, sıcak çatışmaların ardından elde edilen ateşkes süreci ve kalıcı barış sağlama çabalarının da gündeme geldiği kaydediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi faaliyetleri hakkında Bahçeli’yi bilgilendirdiği düşünülüyor.