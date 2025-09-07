Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhtarlıkları Kapatmayacaklarını Belirtti

Malatya’da düzenlenen tören ile 300 bininci afet konutunun kura çekimi ve tamamlanan yatırımların toplu açılışı gerçekleştirildi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli konulara değindi. Son günlerde gündemde olan muhtarlıkların kapatılması iddialarına karşı çıkan Erdoğan, “Muhtarlıkların kapanması diye bir şey söz konusu değil.” ifadesini kullandı.

HÜKÜMETİN GÜNDEMİ HİZMETTİR

Erdoğan, açıklamalarında Türkiye’ye hizmet etmeyi amaçladıklarını belirterek, “Sizi güvenli yuvalarınıza kavuşturmak, Malatya ile diğer vilayetlerin hak ettiği yatırımlara kavuşmasını sağlamak, terör belasından ebediyen kurtarmak var. Sabırla ve soğukkanlılıkla çalışıyoruz. Menzile yaklaşınca saldırıların dozu da artmaya başlıyor. Mesnetsiz haberlerle şehit ve gazi yakınlarımızı rahatsız etmeye çalışıyorlar. Muhtarlıkların kapanması asla söz konusu değildir” dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HEDEFLERİ

Cumhurbaşkanı, terör örgütü ile mücadelenin önemini vurgulayarak, “Örgüt, Suriye’deki uzantılarını kışkırtarak destek veriyor. Hedefleri belli, o da ilerleyen süreci yavaşlatmak. Ama biz çok idmanlıyız. Allah’ın izniyle tuzağa düşmeyeceğiz. İlmek ilmek ördüğümüz süreci kurban etmeyeceğiz. Savaş ve terör baronları emellerine ulaşamayacak” diye konuştu.

ANA MUHALEFETİN DURUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin geleceği için birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Kardeşliğimiz artacak, Türkiye’nin ve bölgenin önünde yeni kapılar açılacak. Şehitlerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atmadık, atmayacağız. Ana muhalefetin içler acısı halini sizler de görüyorsunuz. Bunların gündeminde sadece Avrupa’ya gidip bizi şikayet etmek var” şeklinde konuştu.

BELEDİYELERİN DAVRANIŞI

Erdoğan, CHP’lilerin davranışlarını eleştirerek, halkın parasını israf eden belediye yöneticilerinin sözlerinin Türk siyasetine yakışmadığını söyledi. “Bu şahıslar konuşmaya başlayınca insanlar kanal değiştirmeye başlıyor. Bunun Bay Kemal adındaki selefi de tank fabrikamızı hedef almıştı. Şimdi sesi çıkmıyor. CHP’lileri Bizans oyunlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz Türkiye için koşturmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızın ve yuvalarımızın tüm Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.