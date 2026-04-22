Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Kabul, basına kapalı bir ortamda gerçekleştirildi.

KABULDE ÜST DÜZEY İSİMLER YER ALDI

Bu buluşmada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

KABULDE NELER GÖRÜŞÜLDÜ?

Kabul sonrası İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Kabulde Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi hazırlıkları, İttifak’ın gündemindeki başlıklar, bölgesel ve küresel konular ele alındı” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede mevcut istikrarsızlığın NATO Müttefikleri arasındaki eşgüdüm ve dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, Ankara Zirvesi’nde müttefikler arasında dayanışmayı artıracak ve İttifakın krizlere karşı hazırlıklılığını destekleyecek kararlar alınmasını beklediklerini ifade etti.

TÜRKİYE’NİN SAVUNMA KAPASİTESİ ARTIRIYOR

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin hava savunma sistemleri dahil savunma sanayii kapasitesini her geçen gün geliştirdiğini ve müttefik ülkelerle bu alandaki iş birliğini daha da derinleştirmeyi amaçladığını aktardı. Ayrıca, Trans-Atlantik bağının sürdürülmesinin büyük önem taşıdığını, Türkiye olarak İttifak’ın Avrupa kanadının daha fazla sorumluluk almasını beklediklerini, Avrupa Birliği üyesi olmayan Avrupalı müttefiklerin Birliğin savunma girişimlerinden dışlanmasının amaca hizmet etmeyeceğini vurguladı.

TÜRKİYE’NİN DİPLOMASİSİ VURGULANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin İran’a yönelik saldırılarla başlayan süreçte kendini barışın ve diplomasinin tarafında konumlandırdığını belirtti. Ayrıca, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın barışla sonuçlanması için Türkiye’nin aktif bir rol üstlendiğini ve müzakerelerin yeniden canlandırılması ile lider düzeyinde görüşmelere başlanması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

NATO ZİRVESİ HAZIRLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Genel Sekreter Rutte, NATO Ankara Zirvesi’nin hazırlıklarını kapsamlı bir şekilde ele aldılar.

