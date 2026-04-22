Fenerbahçe Galatasaray Rekabetine Yeni Transfer İddiası

Fenerbahçe ile Galatasaray, altyapı oyuncuları üzerinden devam eden gerilimlerine bir yenisini daha ekledi. Sarı-lacivertli kulübün, Galatasaray altyapısına mensup Berk Kızıldemir ile anlaştığı iddiaları gündeme geldi.

SEZON SONUNDA FENERBAHÇE’YE GEÇİYOR

Gazeteci Yakup Çınar’ın aktardığı bilgilere göre, 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Berk Kızıldemir’in sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe’ye geçiş yapması bekleniyor. Genç futbolcunun Galatasaray kadrosunun dışında tutulduğu da öne sürülen bilgiler arasında yer alıyor.

ALTYAPI REKABETİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Fenerbahçe’nin, Galatasaray’ın eski oyuncusu Hakan Balta’nın oğlu Çağrı Hakan Balta ile sözleşme imzalamasının ardından sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu’na usulsüzlük iddiasıyla başvuruda bulunmuştu. Bu gelişme, iki kulüp arasındaki altyapı rekabetinin geçmişte de tartışmalı bir hal aldığını gözler önüne serdi.