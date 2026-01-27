Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu’yu Ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyarete gelen Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu’yu resmi bir törenle karşıladı. Tinubu’nun resmi aracı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 103 süvari tarafından karşılandı ve protokol kapısına dek eşlik edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tinubu’yu külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. İki lider görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

NİJERYA İLE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: “Bugünkü görüşmelerimizin ve Nijerya heyetinin iş çevrelerimizle gerçekleştirecekleri temasların hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Nijerya, dost ülke olmasının yanı sıra 230 milyonluk nüfusu ile sahra altı Afrika’daki en yakın ticaret ortaklarımızdandır. Nijerya, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D8 bünyesinde stratejik öneme sahip bir ülke olarak, Filistin başta olmak üzere birçok konuyla ilgilenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetiyle ticaret, yatırımlar, enerji, eğitim ve savunma sanayi alanlarındaki ilişkilerimizi bugün etraflıca değerlendirdik.”

TİCARET HEDEFİ AÇIKLANDI

Erdoğan, 2021 yılının Ekim ayında Nijerya’ya yapılan ziyaretle başlatılan işbirliğinin devamı için önemli kararlar alındığını belirtti. “Bizim gibi Nijerya tarafında da güçlü bir siyasi irade ve kararlılık olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına çok sayıda bakan ve üst düzey yetkilinin refakat etmesi siyasi kararlılığın en açık emaresidir.” diye belirten Erdoğan, görüşmelerde 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedeflerine bağlılıklarını teyit ettiklerini aktardı. Ayrıca Nijerya’daki yatırımları destekleyecek fırsatları müzakere ettiklerini de ifade etti.

KALKINMA İŞBİRLİĞİ VE GÜVENLİK

Gelişen kalkınma işbirliği kapsamında TİKA’nın Abuja’da ofis açmasının, Nijeryalıların refahına katkı sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Erdoğan, Nijerya’nın Afrika’nın en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi konumunda olduğunu hatırlattı. “Sayın Tinubu’nun iktidara geldiğinden bu yana ülke ekonomisini yapılandırırken enerji sektörü önemli yer tutuyor.” diyen Erdoğan, Türkiye petrolleri ve BOTAŞ’ın Nijerya ile işbirliğine verdikleri önemi dile getirdi.

TERÖRLE MÜCADELEDE YAKIN İŞBİRLİĞİ

Afrika’da terör örgütlerinin kıtanın huzurunu tehdit ettiğini ifade eden Erdoğan, “Terörle mücadelede dost Nijerya halkının yanındayız.” diyerek, askeri eğitim ve istihbarat alanlarında işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini aktardı. Türkiye’nin terörle mücadele konusundaki tecrübesini paylaşmaya hazır olduklarını belirtirken, eğitim alanındaki işbirliğinin de önemli bir gündem maddesi olduğunu kaydetti. Erdoğan, “Pek çok Nijeryalı gencin ülkemizde eğitim görmesinden mutluluk duyuyoruz. Maarif Vakfımızın Nijerya’nın genç nüfusu için ilave imkan sunabileceğimize inanıyorum.” dedi.