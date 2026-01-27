Suudi Arabistan’da Türkiye ile Anlaşmalar Onaylandı

suudi-arabistan-da-turkiye-ile-anlasmalar-onaylandi

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile yenilenebilir enerji ve sivil savunma konularında anlaşmalar yapılması amacıyla bakanlıklara yetki verirken, sosyal hizmetler alanındaki işbirliği için mutabakat zaptını da onayladı.

TOPLANTI DETAYLARI

Resmi ajansın bildirdiğine göre, Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman’ın başkanlığında Riyad’da bir araya geldi. Toplantıda, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınırken, Suudi Arabistan’ın Gazze Barış Kurulu’na verdiği destek bir kez daha vurgulandı. Kurulun, Gazze Şeridi’ndeki saldırıların sona erdirilmesi ve bölgenin yeniden imarına yönelik geçici bir yapı olduğu ifade edildi.

YETKİLENDİRMELER

Buna ek olarak, toplantıda Suudi Arabistan’ın dost ve kardeş ülkelerle yaptığı mutabakat zabıtları ve anlaşmalar değerlendirildi. Bu bağlamda, Bakanlar Kurulu, Türkiye ile yenilenebilir enerji santrali projelerine dair taslak anlaşmanın görüşülmesi ve imzalanması için Enerji Bakanı’na yetki verdi. Ayrıca, Türkiye ile sivil savunma alanında mutabakat zaptı imzalanması konusunda da İçişleri Bakanı’na yetki tanındı. Riyad ile Ankara arasında sosyal hizmetler alanında varılan mutabakat zaptı ise onaylanmış oldu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Pep Guardiola Galatasaray Maçı Öncesi Açıklamalarda Bulundu

Manchester City ile Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. Pep Guardiola, Galatasaray'ın güçlülüğüne vurgu yaparak saygı duyduğunu ifade etti. Eski oyuncuları hakkında da açıklamalarda bulundu.
Gündem

Burhanettin Duran’dan Suriye Açıklaması: Nifak Tohumlarına İzin Yok

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Suriye'de Kürtlere saldırılar" iddialarının, toplumda bölünme yaratmayı ve Türkiye'nin terörle mücadelesine zarar vermeyi amaçlayan bir girişim olduğunu belirtti.
Gündem

Attila Szalai Pogoń Szczecin’e Kiralandı

Attila Szalai, Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra Hoffenheim tarafından Pogoń Szczecin'e kiralandı. Transferde satın alma opsiyonu yer almıyor.
Gündem

ABD’li Yetkililerden İran’a Olası Saldırı Detayları

ABD Başkanı Trump, "Büyük Armada İran'a doğru ilerliyor, umarım bu gücü kullanmak zorunda kalmayız" dedi.
Gündem

Şişli Cinayetinde Özbek Kadın Cinayeti Detayları Ortaya Çıktı

Şişli'de bir hurdacının çöp konteynerinde bulduğu baş, kol ve bacakları kesilmiş ceset üzerine başlatılan soruşturmada, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.