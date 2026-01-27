Suudi Arabistan’da Türkiye ile Anlaşmalar Onaylandı

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile yenilenebilir enerji ve sivil savunma konularında anlaşmalar yapılması amacıyla bakanlıklara yetki verirken, sosyal hizmetler alanındaki işbirliği için mutabakat zaptını da onayladı.

TOPLANTI DETAYLARI

Resmi ajansın bildirdiğine göre, Bakanlar Kurulu, Veliaht Prens ve Başbakan Muhammed bin Selman’ın başkanlığında Riyad’da bir araya geldi. Toplantıda, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınırken, Suudi Arabistan’ın Gazze Barış Kurulu’na verdiği destek bir kez daha vurgulandı. Kurulun, Gazze Şeridi’ndeki saldırıların sona erdirilmesi ve bölgenin yeniden imarına yönelik geçici bir yapı olduğu ifade edildi.

YETKİLENDİRMELER

Buna ek olarak, toplantıda Suudi Arabistan’ın dost ve kardeş ülkelerle yaptığı mutabakat zabıtları ve anlaşmalar değerlendirildi. Bu bağlamda, Bakanlar Kurulu, Türkiye ile yenilenebilir enerji santrali projelerine dair taslak anlaşmanın görüşülmesi ve imzalanması için Enerji Bakanı’na yetki verdi. Ayrıca, Türkiye ile sivil savunma alanında mutabakat zaptı imzalanması konusunda da İçişleri Bakanı’na yetki tanındı. Riyad ile Ankara arasında sosyal hizmetler alanında varılan mutabakat zaptı ise onaylanmış oldu.