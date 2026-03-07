Cumhurbaşkanı Erdoğan Prens Selman ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sırasında, bölgedeki çatışmalı süreç ve son gelişmeler üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm olumsuzluklara rağmen diplomasiye olan fırsatın sağlanması gerektiğini, sorunların diyalog aracılığıyla çözülmesi ve müzakerelere geri dönülmesi için çabalar sarf ettiğini ifade etti. Erdoğan, ayrıca Suudi Arabistan’a yönelik gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

GÖRÜŞMEDE ÇATIŞMALAR MASAYA YATIRILDI

Görüşmede, bölgedeki çatışmaların derinlemesine analiz edilmesi önem arz etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tür süreçlerin sonlandırılması ve kalıcı barış için diplomatik yolların önemi üzerinde durarak, “çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. İki liderin, karşılıklı çıkarlar doğrultusunda çözüm arayışlarını devam ettirmesi gerektiği vurgulandı.

DİPLOMASİ VURGUSU YAPILDI

Cumhurbaşkanı, her fırsatta diyalog ve müzakerenin gerekliliğini vurgularken, “Sorunların çözümünde dünden daha fazla çaba sarfetmeliyiz” şeklinde ifadelerde bulundu. Görüşmenin sonunda, Suudi Arabistan’a yönelik gelişmeler ve güvenlik konuları üzerine tartışmalar yapıldığı belirtildi.