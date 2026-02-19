Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan İftarında Şehit Yakınlarıyla Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl da Ramazan ayının ilk iftarını Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirerek şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleriyle bir araya geldi. İftar sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, duygu dolu mesajlar verdi.

RAMAZAN AYI MESAJI

Erdoğan, açıklamalarında “Sizlere en kalbi duygularla selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ramazan-ı Şerifinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim sizlere, şehit ailelerine sabrı cemil ihsan etsin.” sözlerine yer verdi. Şehitlik makamının yüceliğinden bahseden Erdoğan, “Bizim inancımıza göre nübüvvetten sonra en yüce makam şehadettir. Vatanı, milleti, inancı ve istikbali uğruna canını feda etmek; fedakârlığın ve kahramanlığın en ulvî mertebesidir.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

CAHİL OLAYLARIN SONU

Türkiye’nin yıllar boyunca çeşitli badirelerden geçtiğine dikkat çeken Erdoğan, “Milletimiz bin yıldır yaşadığı bu toprakları kendisine vatan kılmak için çok çetin sınavlardan geçti.” diyerek geçmişte yaşanan saldırı ve işgallerin üstesinden gelindiğini vurguladı. “Ne yaptılarsa bizi bu topraklardan söküp atamadılar.” ifadesiyle geçmişe göndermelerde bulunan Cumhurbaşkanı, ezanın susturulamadığını ve bayrağın indirilemediğini belirtti.

TERÖRLE MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “50 yıldır terörle devam eden mücadelemizi bu ruhla sürdürdük.” diyerek şehitlerimizin emaneti olarak gördükleri değerlerin önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin dünya siyaseti içerisindeki konumunun yeniden şekillendiğini ifade eden Erdoğan, “Devletimizi tecrübeli ve liyakatli kadroların yönetiminde bu süreçleri çok başarılı bir şekilde yönetmektedir.” diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİİ GÜÇLENİYOR

Yerli savunma sanayinin gelişimine de değinen Erdoğan, “Yerli savunma sanayimizde yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık.” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin savunma alanında kendi ihtiyaçlarını karşılama kapasitesi kazandığını belirten Cumhurbaşkanı, “Nerede tehdit varsa kimseden icazet almadan kaynağında etkisiz hale getiriyoruz.” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

16 ay önce başlatılan Terörsüz Türkiye çalışmasının sonuçlarından da bahseden Erdoğan, “Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize yönelik güvenlik risklerinde ciddi manada azalma oldu.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin bu musibetten kurtulma kararlılığını da vurgulayan Erdoğan, “Bunu da 23 yıldır olduğu gibi; şehitlerimizin uğruna can verdiği emanetlere leke sürdürmeden başarmayı hedefliyoruz.” sözleriyle duruşlarını yineledi.

YEREL DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Şehit yakınlarına ve gazilere gösterecekleri tüm duruşları ifade eden Erdoğan, çözümsüzlükten beslenenlere karşı dikkatli olmak gerektiğinin altını çizdi. “Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi koruduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yoktur.” diyen Erdoğan, devletin her daim yanlarında olacağına dair güvence verdi.

SURİYE’DE ANLAŞMALAR VE GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı, Suriye’deki gelişmelere de değinerek, “Suriye’nin kuzeyindeki sorunun kan dökülmeden çözülmesi noktasında geçen ay anlaşmaya varıldı.” müjdesini verdi. Bu çalışmaların sağlıklı bir şekilde sonuçlanacağına inandığını belirterek, umut dolu mesajlar sundu.