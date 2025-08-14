Cumhurbaşkanı Erdoğan Rozetleri Taktı! Yeni Katılımlar Oldu

AK PARTİ’NİN YENİ KATILIMLARI

AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü programında pek çok yeni katılımlar gerçekleşti. Bu özel etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partiye katılan yeni üyelere rozetlerini taktı. Yeni üye olanlar arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da bulunuyor.

ERDOĞAN’IN SERT YANITI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partiye yeni katılan üyelerine yönelik eleştiriler ve saldırılara yönelik sert bir dille yanıt verdi. Erdoğan, “Dünden beri ahlaksızca, haysiyetsizce, her türlü insani değeri ayaklar altına alan hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara ‘Hadi oradan.’ diyorum” dedi.

YENİ ÜYELERİN LİSTESİ

AK Parti’ye katılan yeni isimler arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırım Kaya, Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ve Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar yer alıyor.