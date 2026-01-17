Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanal Bahis Sorununa Kapsamlı Eylem Planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanal bahis ve kumar sorununu kökünden çözmeyi amaçlayan kapsamlı bir eylem planını devreye soktuklarını ifade etti. Birlik Vakfı’nın 40. yıl dönümünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Erdoğan, “Gençlerimizin rol model gördüğü sporcularımızın, sanatçılarımızın bu mücadeleyi sahiplenmesine ihtiyacımız var. Ailelerimizin bilinçlenmesine, meselenin farkına varmasına ihtiyacımız var.” şeklinde belirtti.

KÜRESEL KÜLTÜR EMPERYALİZMİ TEHDİTİ

Küresel ölçekte bir kültürel emperyalizm yaşandığını vurgulayan Erdoğan, bireyden aileye ve toplum düzeyine kadar uzanan bir çürüme tehdidi olduğuna dikkat çekti. “LGBT gibi sapkın akımlardan bağımlılığa, aile kurumuna dönük saldırılara, 86 milyon vatandaşımızı tehdit eden meydan okumalarla yüz yüzeyiz.” diyen Erdoğan, siyasi partilere de çağrıda bulunarak, “Siyasi partilerimizin abuk sabuk gündemleri terk edip ülkenin ve milletin can yakıcı sorunlarına odaklanmasına ihtiyacımız var.” dedi.

BİRLİK VAKFI’NIN KATKILARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında, “Şahsımın da kurucuları arasında yer aldığı Birlik Vakfı, eğitim ve kültür alanında 40 yıldır mühim bir misyonu yerine getiriyor. 50 ilimizdeki 55 şubesinde bilim, kültür ve sanat faaliyetlerine oldukça geniş bir yelpazede gençlerimizin elinden tutuyor.” şeklindeki ifadelere yer verildi. Erdoğan, bu vakfın, ilim ve irfan hazinesini geçmişten geleceğe taşımak için konferanslar, paneller ve yayın faaliyetleri düzenlendiğini belirtti.

SANAL BAHİS VE KUMARA KARŞI EYLEM PLANLARI

Kültürel dönüşüm ve kuşatma altında bir dönem yaşandığını söyleyen Erdoğan, bilgi ve teknolojinin hızla yayıldığını dile getirdi. “Küresel ölçekte kültür emperyalizminin dayatmaları sebebiyle bireyden aileye, aileden topluma uzanan bir tefessüh riski ile karşı karşıyayız.” diyerek, hükümet olarak alınan tedbirler hakkında bilgi verdi. Erdoğan, insanları bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planının devreye alındığını açıkladı.

DAYANIŞMAYA VURGU

Cumhurbaşkanı, “Siyasi partilerimizin abuk sabuk gündemleri terk edip ülkenin ve milletin can yakıcı sorunlarına odaklanmasına ihtiyacımız var.” diyerek gençlerin rol model aldığı sporcular ve sanatçılardan destek beklediklerine vurgu yaptı. Ailelerin konunun farkına vararak bilinçlenmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, “Gençlerimizin üzerindeki olumsuz etkileri sadece topyekun bir dayanışma ruhuyla engelleyebiliriz.” şeklinde konuştu.

UZAKTAN KUMANDA YORUMU

Sokak eylemlerinde gençler üzerinden prim toplamaya çalışan gruplara dikkat çeken Erdoğan, bunların hakaret eden ve tehdit eden kişiler olduğunu belirtti. “Durum öyle vahim ki; en büyük eserleri olarak onlardan geriye sadece hacimli bir hakaret sözlüğü kalacak.” dedi. Erdoğan, ana muhalefetin Türkiye merkezli siyaset yapmak istiyorsa mevcut anormallikten kurtulması gerektiğini belirterek, “Diğer türlü uzaktan kumanda ile kontrol edilenleri ne millet ciddiye alır ne de biz muhatap alırız.” ifadelerini kullandı.