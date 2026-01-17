Galatasaray İtalya’da İki Yıldız İçin Pazarlık Yapıyor

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray’da, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, İtalya’da transfer görüşmelerine devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, öncelikli olarak iki önemli oyuncu üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Orta saha transferine yönelik olarak birçok isimle görüşmeler gerçekleştiren Galatasaray’ın hedefleri net. İtalya’da menajer George Gardi ile birlikte sürdürdüğü temaslarda, Türkiye’ye boş dönmek istemeyen Kavukcu, özellikle Hakan Çalhanoğlu ve Youssouf Fofana transferlerine odaklanmış durumda.

ARA TRANSFERİN ZORLUKLARI

Ancak sorunlar henüz çözülmüş değil. Ara transfer döneminin klasik problemleriyle karşılaşan Galatasaray, talep ettikleri seviyeye ulaşmakta zorluk yaşıyor. 27 yaşındaki Fofana’nın transfer görüşmesi için Milan’dan izin alınmış durumda; ancak Milan’ın 40 milyon Euro olan bonservis talebi ve oyuncunun Türkiye’ye sıcak bakmaması durumu zorlu hale getiriyor.

ALTERNATİFLER DEVREDE

Kavukcu ve Gardi, Milan’ın bonservis beklentisini 20-25 milyon Euro aralığına çekmeye çalışırken, oyuncuyla ilgili bir uzlaşı yolları arayışında. Eğer bu durum gerçekleşmezse, listenin en üstünde bulunan Fofana transferi için kapılar kapanacak ve alternatif oyuncularla ilgili çalışmalara hız verilecek.

HAKAN İLE DEVAM EDİYOR

Teknik direktör Okan Buruk’un kadrosunda görmek istediği Hakan Çalhanoğlu’nda ise yaz döneminde yaşanan benzer bir sorun tekrar gündeme gelmiş durumda. Inter, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunu devre arasında bırakmak istemediği için 30 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis talep ediyor. Galatasaray ise bu transferi 12-15 milyon Euro seviyesinde bir ödeme ile tamamlamak istiyor. Hakan’ın Galatasaray’a “Evet” demiş olması, sarı-kırmızılıların avantajı olsa da, Inter Yönetimi, milli futbolcunun 1 yıllık daha sözleşme hakkının bulunması nedeniyle avantajlı konumda. Ya Galatasaray, İtalyan kulübünün istediği yüksek bedeli karşılayacak ya da yaz dönemini beklemek durumunda kalacak. Tarafların, iki tarafı da memnun edecek bir çözüm bulmak için en kısa sürede tekrar bir araya geleceği öğrenildi.