Trump’tan Erdoğan’a Gazze Barış Kurulu Daveti

ABD’DE GAZZE BARIŞ PLANI’NDA İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Planı çerçevesinde sürecin ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu. Beyaz Saray, Gazze’deki geçiş sürecini yönetecek Barış Kurulu üyelerini tanıttı. Gazze’de Filistin Yönetimi’ne destek verecek Yürütme Kurulu’nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da görev alacak. Barış Kurulu ve ilgili organların, Gazze’de güvenliğin sağlanması ve yeniden imar sürecinde kritik rol oynayacağı belirtilirken, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir davet gönderdiğini açıkladı. Duran, “ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu’nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Barış Kurulu’nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir.” ifadesinde bulundu.

GAZZE’DE GEÇİCİ YÖNETİMİN KURULMASI

Trump’ın Gazze Barış Planı’nın ikinci aşaması, karmaşık bir süreç içermekte. Bu aşama, Gazze’de geçici yönetimin kurulması, bölgenin silahsızlandırılması ve aynı zamanda yeniden inşasını kapsıyor. Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi, bu süreçte önemli bir rol üstlenecek. Komiteye, Filistin Yönetimi’nin eski Planlama Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaat başkanlık edecek. Şaat, kamu hizmetlerinin yeniden yapılandırılması, sivil kurumların inşası ve Gazze’deki günlük yaşamın istikrar kazanması için çalışmalara öncülük edecek. Aynı zamanda, uzun vadeli yönetim yapısının temellerini atmak için de çaba gösterilecek. Komite, Filistin ekonomisini yeniden canlandırmayı hedefleyen 15 teknokrat isimle oluşturuldu. Çalışmaların Mısır’ın başkenti Kahire’de başladığı bilgisi yer alıyor. Şaat, kısa zamanda Gazze’ye geçerek acil yardım planını uygulamaya geçireceklerini ifade ediyor.

SİLAHSIZLANDIRMA VE GÜVENLİK

İkinci aşamanın kritik bir parçası, Filistinli grupların silahsızlandırılması olacak. Gazze’nin yeniden imarı da sürecin önemli adımlarından biri. İsrail saldırıları nedeniyle sivil altyapının yüzde 90’ının yok olduğu Gazze’de geniş çaplı bir yeniden inşa süreci başlatılmasının hedeflendiği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler, bu imanın gerektireceği maliyeti yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor. Gazze’nin güvenliği ise Barış Planı’nın ikinci aşamasında Uluslararası İstikrar Gücü tarafından sağlanacak. Bu gücün, en az üç ülkenin katılımıyla 2027 yılına kadar görev yapması planlanıyor.