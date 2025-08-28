Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona yatını gezdi

TÜRKİYE’NİN MAVİ VATAN AÇIKLAMALARI

Türkiye, genç nesillere Mavi Vatan’ı anlatmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda TEKNOFEST Mavi Vatan Programı’na katıldı. Bu programda Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘milli savunma sanayii’ konusunun altını çiziyor. Ayrıca, milli uçak gemisinin test rampasının son modül kaynağını gerçekleştirerek, işçilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiriyor.

PES ETMEMEK İÇİN YOLA DEVAM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından milli uçak gemisinin maketi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye ediliyor. Erdoğan, “Bunun inşallah bir büyüğünü bu tersanemizde inşa edeceğiz ve böylece çok daha farklı bir konuma sıçramış olacağız. Gerek komutanlarımızla gerek mimar ve mühendislerimizle beraber durmak yok, yola devam diyeceğiz” ifadelerini kullanıyor.

EMİNE ERDOĞAN’LA SIMGESEL KAMPANA TÖRENİ

İstanbul Tersane Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile etkinliğe katılan Emine Erdoğan’a simgesel TCG Savarona gemi kampanasını takdim etti. Emine Erdoğan’ın, denizcilikte devlet büyüklerini selamlama amacıyla kullanılan silistre düdüğü figürlü kolyeyi taşıdığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının rengiyle uyumlu beyaz kıyafet giydiği gözlemlendi.

SAVARONA YATINI ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından eşi Emine Erdoğan ile birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası olan Savarona yatını ziyaret etti. Yatta görevli subaylar, Erdoğan çiftini silistre düdüğü çalarak karşılıyor. Emine Erdoğan, boynundaki silistre düdüğünü de çalarak karşılık veriyor.