Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savarona’yı ziyaret etti

TÜRKİYE GENÇLERE MAVİ VATAN’I ANLATMAKTADIR

Türkiye, genç nesillere Mavi Vatan’ı tanıtmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan Programı’na katıldı. Bu programda konuşma yapan Erdoğan, ‘milli savunma sanayii’ konusuna vurgu yaptı. Programın bir parçası olarak, milli uçak gemisinin test rampasının son modül kaynağını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı, işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

MİLLİ UÇAK GEMİSİ İÇİN YOLA DEVAM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından milli uçak gemisinin maketi hediye edilen Erdoğan, “Bunun inşallah bir büyüğünü bu tersanemizde inşa edeceğiz ve böylece çok daha farklı bir konuma sıçramış olacağız. Gerek komutanlarımızla gerek mimar ve mühendislerimizle beraber durmak yok, yola devam diyeceğiz.” şeklinde konuştu.

EMİNE ERDOĞAN’A GEMİ KAMPANASI TAKDİM EDİLDİ

İstanbul Tersane Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile programa katılan Emine Erdoğan’a simgesel TCG Savarona gemi kampanasını takdim etti. Emine Erdoğan’ın, denizcilik alanında devlet büyüklerini ve komutanları gemiye giriş ve çıkışlarında selamlamak için kullanılan silistre düdüğü figürlü kolye taşıdığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının rengi olan beyaz kıyafet giymesi dikkat çekti.

SAVARONA YATINA ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından restore edilip donanmaya kazandırılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası olan Savarona yatını ziyaret etti. Erdoğan çiftini yatta görevli subaylar silistre düdüğü çalarak karşıladı. Emine Erdoğan da boynundaki silistre düdüğünü çalarak onlara karşılık verdi.