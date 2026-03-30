Cumhurbaşkanı Erdoğan Sıfır Atık Hareketi Başarılarını Açıkladı

SIFIR ATIK HAREKETİ BÜYÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Mart 2023 tarihli paylaşımında “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle 2017 yılında kıymetli eşim Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlattığımız Sıfır Atık Hareketi’nin giderek büyümesi ve güçlenmesinden büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

GÜÇLÜ GELECEK HEDEFİ

Erdoğan, “Sıfır Atık Hareketi ile toplamda 90 milyon ton atık geri kazanıldı. Bu sayede Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağladık” bilgisi verdi. Ayrıca, geri kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60’a, 2053 yılında ise yüzde 70’e yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı, “İklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz” diyerek, çevresel sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti.