Cumhurbaşkanı Erdoğan Sıfır Atık Hareketi Başarılarını Açıkladı

cumhurbaskani-erdogan-sifir-atik-hareketi-basarilarini-acikladi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, 2017 yılında eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi aracılığıyla toplam 90 milyon ton atığın geri kazanıldığını ve bu süreç sonucunda Türkiye’nin ekonomisine 365 milyar lira katkı sağlandığını ifade etti.

SIFIR ATIK HAREKETİ BÜYÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Mart 2023 tarihli paylaşımında “30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle 2017 yılında kıymetli eşim Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlattığımız Sıfır Atık Hareketi’nin giderek büyümesi ve güçlenmesinden büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

GÜÇLÜ GELECEK HEDEFİ

Erdoğan, “Sıfır Atık Hareketi ile toplamda 90 milyon ton atık geri kazanıldı. Bu sayede Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağladık” bilgisi verdi. Ayrıca, geri kazanım oranını 2035 yılında yüzde 60’a, 2053 yılında ise yüzde 70’e yükseltmeyi amaçladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı, “İklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz” diyerek, çevresel sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Vodafone 5G Hizmetini Türkiye’de Başlatıyor

Vodafone, 1 Nisan'da Türkiye ile birlikte 23 ülkede 5G hizmetini başlatarak 81 il ve 922 ilçeye eş zamanlı olarak sinyal verecek.
Gündem

Galatasaray’dan Transferde Fenerbahçe Şoku: Osayi-Samuel

Galatasaray, yeni sezonda sağ bek transferi için Fenerbahçe'nin eski yıldızını gündemine aldı ve bu oyuncu için izleme çalışmalarına başladı.
Gündem

Fenerbahçe Beko’da Scottie Wilbekin ile Ayrılık Gerçekleşti

Fenerbahçe Beko, Scottie Wilbekin ile ilişkisini sonlandırdığını açıkladı ve milli oyuncuya katkıları için teşekkür etti.
Gündem

Etimesgut Belediyesi’nde Zimmet Suçu Operasyonu: 4 Gözaltı

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediyeye yönelik yürütülen operasyonla ilgili, şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucu 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Gündem

A Milli Takımın 2026 Dünya Kupası Hedefi Büyüyor

A Milli Takım, Kosova'yı yenmesi durumunda, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek. ABD'deki yorumcular, takımın performansını tartıştı.