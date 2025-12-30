Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali İlişkileri Tarihi Temellere Dayanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Mahmud’u İstanbul’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ile Somali arasındaki her alanda gelişen ilişkilerin köklü tarihsel, beşeri ve kültürel bağlara dayandığını ifade etti. Ayrıca, 2026 yılında Somali ile diplomatik ilişkilerin kurulumunun 60’ıncı yılını kutlayacaklarını belirterek, sağlam ilişkiler temelinde Somali’nin güvenlik ve istikrarına destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ BAĞLAR GÜÇLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2011 yılında başbakanlığı döneminde Somali’ye yaptığı ziyaret sonrası başlatılan kapsamlı insani yardım kampanyasına dikkati çekerek, “Tüm dünyanın Somali’den ümidini kestiği bir dönemde Türkiye tarafından uzatılan dostluk eli iki ülke arasındaki kardeşlik duygularının pekişmesine vesile oldu. Aradan geçen süre zarfında Somali eşine az rastlanır bir ilerleme kaydetti” dedi. Somali’nin terörle mücadelesine kapsamlı destek verdiklerini belirten Erdoğan, Türkiye’nin TÜRKSOM Askeri Eğitim Merkezi’nde Somali ulusal ordusuna sağladığı eğitim ve ekipman desteği ile bu iş birliğini sürdürdüğünü bildirdi. Son dönemde Somali ordusunun terörle mücadelesinde elde ettiği başarıları memnuniyetle izlediğini aktaran Erdoğan, güvenlik ortamındaki iyileşmenin, Somali siyasetinde reform adımlarını da beraberinde getirdiğini vurguladı.

ENERJİ İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Somali ile enerji alanındaki işbirliğinin artarak sürdüğünü ifade eden Erdoğan, “Oruç Reis sismik araştırma gemimiz, Somali deniz alanlarında 9 ay süren araştırma faaliyeti yürüttü. 4 bin 465 kilometrekarelik bir alanda yapılan bu çalışmalar, ülke tarihinde bir ilke imza attı” diye konuştu. 2026 yılında sondaj faaliyetlerine geçmeyi planladıklarını açıklayan Erdoğan, Türkiye olarak filolarına iki yeni deniz sondaj gemisi eklediklerini duyurdu. “Çağrı Bey” ve “Yıldırım” isimli gemilerin görev yapacağı bölgeleri belirten Erdoğan, bu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin dünyanın dördüncü büyük filosuna sahip olduğunu ifade etti.

YENİ İŞBİRLİKLERİ KURULUYOR

Balıkçılık alanında Somali ile yapılan anlaşmaya da değinen Erdoğan, bu sayede Somali’nin teknik kapasitesinin geliştirilmesine destek olacaklarını ve kaçak avlanmayla mücadelesine katkıda bulunacaklarını kaydetti. Uzay alanında da tarihi bir işbirliği gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, Somali’de bir uzay limanı kurmayı hedeflediklerini dile getirdi. Projenin ilk fazının tamamlandığını ve Türk Uzay Ajansı ile birlikte yapımına başladıklarını ifade etti. “Somali’ye destek olmayı sürdürüyoruz” diyen Erdoğan, Türk Kızılay, TİKA ve AFAD gibi kuruluşlarla iş birliği içinde projelerini hayata geçireceklerini vurguladı.

SOMALİ’YE DESTEK KARARLILIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Somali’nin birlik ve bütünlüğünün her şart altında muhafazası bizim için öncelikli meseledir” diyerek, “İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararı gayrimeşrudur ve kabul edilemez” şeklinde konuştu. Netanyahu Hükümeti’nin saldırılarına dikkat çeken Erdoğan, başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere birçok ülkenin bu kararı reddettiğini aktardı. Somali’nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik bütün açıklamaları önemli bulduklarını vurgulayan Erdoğan, “Çözüme hizmet etmeyen her adım, sorunu daha da büyütür” dedi. Somali’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini kararlılıkla desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN AÇIKLAMA

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud, başkent Riyad’da yapılan haftalık Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda, kardeş Somali’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdikleri desteği yinelediklerini belirtti. Toplantıda, İsrail’in Somaliland’ı tanıma kararının uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı bir ayrılıkçı adım olduğu vurgulandı. Yemen’deki gelişmelere dair de açıklamalarda bulunan Kral Selman, Suudi Arabistan’ın ulusal güvenliğine yönelik tehditlere karşı gerekli önlemleri alacaklarının altını çizdi.

YEMEN’DE GÖRÜLEN GERİLİM

Yemen’de BAE destekli ayrılıkçı güçlerin, bazı doğu vilayetlerini ele geçirmesinin ardından Aden’deki meşru hükümetin BAE ile olan ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu. Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon bu duruma karşılık olarak bazı askeri operasyonlar gerçekleştirdiklerini açıkladı. Suudi Arabistan, BAE’ye Yemen’in talebi doğrultusunda askerlerini 24 saat içinde çekme çağrısında bulundu. Mevcut gerilim durumunun ulusal güvenliğe bir tehdit oluşturduğunu bildiren Riyad yönetimi, BAE’nin operasyonlarını büyük bir kaygı ile izlediğini belirtti.