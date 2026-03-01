Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan’a Saldırılar Hakkında Endişelerini Aktardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı görüşmede Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarla ilgili geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve mevcut durumu değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, gerekli önlemler alınmadığı takdirde çatışma sürecinin hem bölgesel hem de küresel güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda endişelerini dile getirdi.

SALDIRILARIN CİDDİ SONUÇLARI OLACAK

Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Suudi Arabistan’ın aralarındaki anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi adına büyük çaba sarf ettiğini belirtti. Diplomasinin önemine vurgu yaparak, bu sürece şans verilmesinin en mantıklı yol olduğunu ifade etti.