Netanyahu’dan İran Halkına Çağrı: Sokaklara Dökülün

İsrail Başbakanı Binaymin Netanyahu’dan dikkat çekici sosyal medya paylaşımı…

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden, İran halkına hitaben yapay zeka ile hazırlanmış Farsça bir video mesaj yayınladı. Video mesajında, “İran’ın cesur halkına gerekli koşulları sağlayacağız” diyerek, önümüzdeki günlerde Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldırmayı planladıklarını ifade etti.

SOKAKLARA ÇIKMA ZAMANI GELDİ

Başbakan, İran toplumuna yönelik yaptığı açıklamada, “İran’ın cesur halkının zulmün zincirlerinden kurtulması için gerekli koşulları yaratacağız.” iddiasında bulundu. Ayrıca, İran halkının “bir nesilde bir kez gelen büyük bir fırsat” yakaladığını belirterek, sokaklara çıkarak Tahran yönetimine karşı gösteriler başlatması gerektiğini savundu. “İşi bitirmek, hayatınızı perişan eden terör rejimini devirmek için milyonlarca insanla birlikte sokaklara dökülmeniz gereken an geldi.” ifadelerini kullandı.