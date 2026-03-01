İran’da Hamaney’in Yerine Aday Belli Oldu

İran’da gergin saatler yaşanıyor. İran ile ABD arasındaki müzakere sürecinin devam ettiği bu dönemde, İsrail ve ABD tarafından dün sabah erken saatlerde İran’a ortak saldırılar gerçekleştirildi. İran devlet televizyonu, düzenlenen saldırıda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yaşamını yitirdiğini bildirdi.

YENİ DİMDİK ATAMA YAPILDI

Hamaney’in ölümünün hemen ardından İran medyası, geçici olarak Ayetullah Ali Rıza Arafi’nin dini lider olarak atandığını duyurdu.

ATAMA SÜRECİ HIZLA DEVAM EDİYOR

Anayasanın 111. maddesine göre, liderin ölümü, istifası veya görevden alınması durumunda Uzmanlar Meclisi’nin en kısa zamanda yeni bir lider ataması gerektiği belirtiliyor. Yeni lider atanana kadar, geçici olarak bir konsey, Hamaney’in tüm görevlerini üstleniyor. Bu konsey, Başkan, Yargı Başkanı ve Anayasa Koruma Konseyi’nden bir hukukçudan oluşuyor. Eğer üyelerin herhangi biri görevini yerine getiremezse, konsey başka bir hukukçu seçiyor.

SEÇİM SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK

Ayetullahlardan meydana gelen Meclis-i Hobregan, Tahran’da yeni Rehber (Veliyyi Fakih) seçmek amacıyla bir araya gelecek. Meclis-i Hobregan, Hamaney’in yerine geçecek kişiyi tek toplantıda veya birden fazla toplantı ile belirleyebilir. Yeni Veliyyi Fakih ilan edilene dek, anayasal yetkiler, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Yargı Erki Başkanı’ndan oluşan üçlü heyet tarafından kullanılacak.