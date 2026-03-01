MotoGP 2026 Sezonu Tayland Grand Prix’si Sonuçları Açıklandı

MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 2026 sezonunun açılış yarışı olan Tayland Grand Prix’sinde, Aprilia Racing takımının İtalyan sürücüsü Marco Bezzecchi zaferle ayrıldı. Sezonun ilk mücadelesi Tayland’ın Buriram kentindeki 4.554 kilometre uzunluğundaki Uluslararası Chang Pisti’nde, toplamda 26 tur üzerinden gerçekleştirildi.
KÜRSÜDE YER ALANLAR
Marco Bezzecchi, 39 dakika 36.270 saniyelik derecesiyle rakiplerinin önünde yarışı tamamlayarak sezona galibiyetle başladı. Red Bull KTM Factory Racing ekibinden İspanyol pilot Pedro Acosta, Bezzecchi’nin 5.543 saniye arkasında ikinci sırada yer alırken, Trackhouse MotoGP takımının İspanyol sürücüsü Raul Fernandez ise liderin 9.259 saniye gerisinde yarışarak üçüncülüğü elde etti.
TOPRAK, 17. BİTİRDİ
Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, kariyerinde ilk kez MotoGP yarışında yer aldı. Prima Pramac Yamaha takımının sürücüsü Toprak, mücadeleyi 17. sırada tamamlayarak finiş gördü. Bezzecchi’nin tamamladığı yarışta, Toprak Razgatlıoğlu liderin 39.194 saniye gerisinde kaldı.
SIRADAKİ YARIŞ BREZİLYA’DA
2026 sezonunun bir sonraki yarışı Brezilya Grand Prix’si, 22 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.
İLK 5 SIRA
MotoGP Dünya Şampiyonası’nda pilotlar klasmanının ilk beş sırası ise şu şekilde oluştu: 1. Marco Bezzecchi (İtalya): 25 puan; 2. Pedro Acosta (İspanya): 20 puan; 3. Raul Fernandez (İspanya): 16 puan; 4. Jorge Martin (İspanya): 13 puan; 5. Ai Ogura (Japonya): 11 puan.