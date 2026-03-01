MotoGP 2026 Sezonu Tayland Grand Prix’si Sonuçları Açıklandı

motogp-2026-sezonu-tayland-grand-prix-si-sonuclari-aciklandi

MotoGP Dünya Şampiyonası’nın 2026 sezonunun açılış yarışı olan Tayland Grand Prix’sinde, Aprilia Racing takımının İtalyan sürücüsü Marco Bezzecchi zaferle ayrıldı. Sezonun ilk mücadelesi Tayland’ın Buriram kentindeki 4.554 kilometre uzunluğundaki Uluslararası Chang Pisti’nde, toplamda 26 tur üzerinden gerçekleştirildi.

KÜRSÜDE YER ALANLAR

Marco Bezzecchi, 39 dakika 36.270 saniyelik derecesiyle rakiplerinin önünde yarışı tamamlayarak sezona galibiyetle başladı. Red Bull KTM Factory Racing ekibinden İspanyol pilot Pedro Acosta, Bezzecchi’nin 5.543 saniye arkasında ikinci sırada yer alırken, Trackhouse MotoGP takımının İspanyol sürücüsü Raul Fernandez ise liderin 9.259 saniye gerisinde yarışarak üçüncülüğü elde etti.

TOPRAK, 17. BİTİRDİ

Milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, kariyerinde ilk kez MotoGP yarışında yer aldı. Prima Pramac Yamaha takımının sürücüsü Toprak, mücadeleyi 17. sırada tamamlayarak finiş gördü. Bezzecchi’nin tamamladığı yarışta, Toprak Razgatlıoğlu liderin 39.194 saniye gerisinde kaldı.

SIRADAKİ YARIŞ BREZİLYA’DA

2026 sezonunun bir sonraki yarışı Brezilya Grand Prix’si, 22 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

İLK 5 SIRA

MotoGP Dünya Şampiyonası’nda pilotlar klasmanının ilk beş sırası ise şu şekilde oluştu: 1. Marco Bezzecchi (İtalya): 25 puan; 2. Pedro Acosta (İspanya): 20 puan; 3. Raul Fernandez (İspanya): 16 puan; 4. Jorge Martin (İspanya): 13 puan; 5. Ai Ogura (Japonya): 11 puan.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran’da Hamaney’in Yerine Aday Belli Oldu

İran'da Ayetullah Ali Hamaney'in vefatının ardından Ayetullah Ali Rıza Arafi, geçici dini lider olarak atanmış durumda.
Gündem

İsrail, Tahran’a Saldırı Görüntülerini Kamuoyuna Sundukları

İran ordusu, ABD ve İsrail'i hedef alan yeni saldırılar başlattığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından Tahran'da ardı ardına patlamalar yaşandı.
Gündem

Göztepe’den Shakhtar Donetsk’e Dayanışma Mesajı

Göztepe taraftarı, Eyüpspor karşılaşmasında açtığı pankartla Arda Turan ve Shakhtar Donetsk'i İzmir'e davet etti. Arda Turan, destek için sosyal medya üzerinden teşekkür etti.
Gündem

Eskişehir’de Kampanya Nedeniyle Kalabalık Oluştu

Bir beyaz eşya ve elektronik mağazası düzenlediği kampanya ile büyük ilgi gördü; indirimli ürün almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
Gündem

Van’da Kapanan 355 Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı

Van’da yoğun kar yağışı sonucu kapanan 390 yerleşim yeri yolundan 355’i ulaşıma açıldı; 35 yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.