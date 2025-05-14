Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye safhasındayız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenlediği TBMM Grup Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararına dair “Terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Terörün, silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır.” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, terör örgütünün Suriye ve Avrupa kollarının da bu sürece dahil olmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca, “Kayyum uygulaması istisna olacak.” mesajını da iletti.

BU SAFHA İLE DEMOKRASİ GÜÇLENİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarında yer alan önemli başlıklar arasında şunlar yer aldı: “Bölücü örgütün kendini fesih ve silahları teslim kararı aldığını açıklamasıyla, Terörsüz Türkiye çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safha birliğimizi kardeşliğimizi güçlendirme, demokrasi safhasıdır. Bu safha 86 milyonun arasına örülen terör duvarını kalıcı olarak ortadan kaldırma safhasıdır.”

TERÖR EKONOMİYİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Erdoğan, terörü sona erdirmek adına sürekli bir arayış içinde olduklarını belirtti ve “Terör ekonomimize darbe vurmuştur.” dedi. Ayrıca, devlet ve millet olarak terörle sınandıklarını, bedel ödediklerini ve nihayetinde bu musibetten kurtulma aşamasına geldiklerini ifade etti. Devletin olanaklarının bu sürece büyük katkı sağladığını da belirtti.

FESİH SÜRECİ ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı, örgütün Suriye ve Avrupa kollarının fesih ve silah bırakma sürecine dahil olmalarının hayati önem taşıdığını belirtti. Türkiye’ye karşı lobilerin yerine Türkiye’nin yanında olmaları gerektiğini de sözlerine ekledi. Ayrıca, Bahçeli ve diğer partilere de teşekkür ederek, sağduyulu bir dilin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

MİT GÖZLEMLEME YAPACAK

Erdoğan, “Elbette asıl olan uygulamadır. Sözlerin tutulup tutulmadığının takibini, Milli İstihbarat Teşkilatımız (MİT) titizlikle yapacaktır.” dedi. Herkesi sağduyulu ve iyimser olmaya davet ederken, askerlerin artık görevlerini daha rahat bir şekilde yürütebileceklerini de belirtti.

TÜM MADDENLER MİLLETİN EMRİNE SUNULACAK

Cumhurbaşkanı, yeni bir dönem için pek çok konuda adım atmayı planladıklarını söyledi. Türkiye’nin teknoloji, kültür ve sanata odaklanmasını istediğini belirtti. “Petrol başta olmak üzere, tüm madenlerimizi süratle milletimizin emrine amade kılacağız.” ifadesini kullandı.

BARIŞ DİPLOMASİSİ MERKEZİ OLMA HEDEFİ

Türkiye’nin barış diplomasisi merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyen Erdoğan, bölgesel barışa katkı sağlama amacında olduklarını ifade etti. Trump’a Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırdığı için teşekkür ederken, Gazze için de iyi haberler beklediklerini belirtti.

SORUŞTURMALAR VE BELEDİYE YÖNETİMİ ÜZERİNE

Erdoğan, İstanbul’daki bir karanlık yapının organize suç haline geldiğini söyledi. Yerel yönetimlerin ve belediyelerin yetki paylaşımının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. “Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç vardır.” diyerek kamudan tahsis edilen kaynakların denetimini sağlamak için yeni bir yapı kurulmasını önerdi. Ayrıca, kayyum uygulamasının artık istisna haline geleceğini düşündüğünü belirtti.