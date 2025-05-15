Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye’yi hedefliyoruz

BİRLİK VE KARDEŞLİK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu’nda önemli açıklamalar yaptı. Konya’da meydana gelen depremle ilgili olarak geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, partinin geçmişi ve misyonu hakkında da bilgiler paylaştı. “Biz siyaset sahnesine öylesine çıkmış bir kadro değiliz. Bizi bir araya getiren ortak bir anlayışımız, hedeflerimiz, ortak bir davamız var.” diyerek AK Parti’nin uzun bir geçmişe dayandığını vurguladı.

İNANÇLA YÜRÜYEN BİR KADRO

Erdoğan, “Biz nereden geldiğimizi bilen, nereye gittiğimizi gayet iyi bilen bir kadroyuz. Bizim muhalefetten ayıran en önemli fark budur.” diyerek, AK Parti’nin hedeflerini belirtti. Bu yolun zorlu ve aşk gerektirdiğini söyleyen Erdoğan, “Yanacağız ki çevremiz aydınlanacak. Bu yola, millet uğruna vatan uğruna yanmak için çıktık.” ifadelerini kullandı.

ORTAK ZAFERLERİMİZ

Erdoğan, Türk, Kürt ve Arapların birlikte galip geldiğini belirterek, “Zaferlerimiz ortaktır. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz.” dedi. İçerde ve dışarda birleştirici olmaya devam edeceklerini kaydeden Erdoğan, “Başkaları ne yaparsa yapsın biz inadına kardeşliği savunacağız.” şeklinde konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE STRATEJİSİ

Cumhurbaşkanı, silah bırakma ve fesih sürecinin MİT ve güvenlik birimleri tarafından dikkatle izlendiğini açıkladı. “Biz terörü, şiddeti, silahı tamamen terk edene suhuletle yaklaşırız.” diyen Erdoğan, MHP ile işbirliklerinin sürdüğünü vurguladı. “Terör girdabından tamamen çıkartmakta kararlıyız. İlgili kurumlarımızla her konuyu çok kapsamlı olarak değerlendiriyoruz.” ifadesini kullandı.

BARİŞ GÖRÜŞMELERİ

Cumhurbaşkanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yapılan görüşmelerden bahsetti. Rusya ve Ukrayna savaşına adil bir barışla son verme çabalarını konuştuklarını belirterek, Türkiye’nin uluslararası rolüne dikkat çekti.

GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN ÇABALAR

Türkiye’nin terörsüz bir hale gelmesi için atılan adımlara vurgu yapan Erdoğan, bu ülkenin aleyhine olan her girişimin önünde duracaklarını sözlerine ekledi. “Terörsüz Türkiye ile en büyük eserimizi inşa ediyoruz.” diyerek, mücadelede kararlılıklarını sürdürdü.